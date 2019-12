Premier League | Chelsea porazila Tottenham. United padli s Watfordem, De Gea chyboval | iSport.cz

Londýnské derby bylo pikantní pro oba trenéry. Kouč Chelsea Frank Lampard totiž získal s "Blues" mezi lety 2004 a 2006 ještě jako hráč dva ligové tituly pod vedením současného trenéra Tottenhamu Josého Mourinha.

Willian se poprvé prosadil ve 12. minutě po signálu z rohového kopu, po němž si navedl míč na střelu a poslal ho přesně k vzdálenější tyči. V nastaveném čase první půle trefil brankář "Kohoutů" Paulo Gazzaniga při pokusu o odkop Marcose Alonsa a Willian z penalty zvýšil.

Videorozhodčí byl v permanenci i po hodině hry, kdy s jeho pomocí hlavní sudí Anthony Taylor vyloučil Son Hung-mina, který lehce nakopl po odehrání míče stopera Antonia Rüdigera. Korejský útočník dostal třetí červenou kartu v tomto kalendářním roce, což se v Premier League naposledy přihodilo Leemu Cattermoleovi v roce 2010.

Nervózní zbytek utkání, během něhož se několikrát přerušovalo i kvůli chování diváků v hledišti, už další branku nepřinesl. "Blues" v lize bodově zabrali po dvou porážkách. Tottenham pod Mourinhovým vedením prohrál doma poprvé.

