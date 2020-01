Premier League | Talent Žambůrek: Jedu hodně nad plán! Pomáhá i expertka na spánek | iSport.cz

Bylo mu sedmnáct, když se pustil do zahraničního dobrodružství. Nejen tím, že se vydal do zahraničí, ale také proto, že zvolil druholigový anglický klub FC Brentford, který v té době rozjížděl netradiční projekt s rezervním týmem. Ten zatím funguje a také Jan Žambůrek je spokojený. „Nemám ani kousek pochybností,“ říká mladík, který v nedávném žebříčku deníku Sport TOP 50 fotbalových talentů obsadil 4. místo.

V létě 2018 dal Jan Žambůrek přednost Brentfordu před pražskou Slavií, v níž vyrůstal, což tehdy naštvalo klubového šéfa Jaroslava Tvrdíka. Šikovný střední záložník totiž patřil mezi největší talenty Slavie, pravidelně nastupoval v mládežnických reprezentačních výběrech. Chtěl se ale rychleji posunout směrem k dospělému fotbalu, a tak nabídku z Londýna přijal.

Brentford, aktuálně pátý tým druhé anglické ligy, určitě nepatří mezi známější kluby. Čím si vás získal?

„Je to, jak říkáte. Když za mnou přišli, a k tomu mi představili jejich specifický systém béčka, které nehraje žádnou soutěž, tak jsem nad tím váhal. Dával jsem si pro a proti. Ale kývl jsem, protože jsem cítil z jejich strany velký zájem. Snažili se mi co nejvíc přiblížit, jak klub pracuje a funguje. A to mě přesvědčilo.“

Jaké byly plusy a minusy?

„Říkal jsem si, že se osamostatním, což by mi mohlo pomoct do života, naučím se anglicky. Minusy, že se ocitnu sám, budu to mít těžší se školou a moji kamarádi zůstanou v Česku. Z hlediska fotbalové stránky jsem to bral pozitivně, protože jsem věděl, že budu hrát se staršími spoluhráči, zvyknu si na specifika anglického fotbalu a že by mě to mohlo posunout i po silové i technické stránce. Jsem strašně spokojený. Musím říct, že nemám ani kousek pochybností.“

Jaké byly začátky?

„Musel jsem si zvykat, ale myslím, že to šlo rychle. Občas jsem zaletěl i domů, hlavně během reprezentačních přestávek. Byla období, kdy se mi stýskalo, ale říkal jsem si, že hraju fotbal každý den a dělám to, co mě baví, tak za to musím být rád.“

Přišel jste v sedmnácti letech, takže vám klub zařídil rodinu, v níž žijete. Jak to funguje?

„Umístili nás k jedné rodině ještě s jedním mým spoluhráčem, jsem tam doteď, i když je mi osmnáct (v únoru 19 – pozn. red.). Rodina je prověřená, spolupracuje s klubem dlouho. Jsem tam moc spokojený, jsou z Jamajky.