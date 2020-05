Premier League | Liverpool bez jediné posily? Werner chce do zahraničí, klub ale musí šetřit | iSport.cz

Kanonýr Lipska Timo Werner se nabízí do Liverpoolu • Reuters

Kanonýr Lipska Timo Werner se nabízí do Liverpoolu • Reuters

Očekávaný přestup Timo Wernera z Lipska do Liverpoolu pravděpodobně neproběhne • Koláž iSport.cz

Mrzutá doba koronavirová si vyžádá bolestivá opatření v podobě rozpočtových škrtů. Týkat se nejpíš budou i Liverpoolu, úřadujícího šampiona Ligy mistrů a suveréna aktuálně přerušené Premier League. Na Anfieldu by moc rádi přivítali německého bombarďáka Tima Wernera, jenže kvůli výpadku příjmů si jeho transfer z Lipska nebudou moct dovolit. Ačkoliv sám útočník do party vedené krajanem Jürgenem Kloppem opravdu hodně chce.

Za normálních okolností by Liverpool v létě směřoval k podpisu dvou ofenzivních hráčů - v Lyonu si vyhlédl šikovného záložníka Houssema Aouara (21), druhým, možná ještě žádanějším mužem v hledáčku je Timo Werner z Lipska (24).

„Mají Jürgena Kloppa, nejlepšího trenéra na světě, navíc je to Němec. Mnoho faktorů napovídá tomu, že bych svým herním stylem zapadl do systému Liverpoolu,“ prohlásil 24letý spoluhráč Patrika Schicka.

Zapojte se do diskuzí na iSport.cz

Werner má v Lipsku smlouvu do léta 2023, útočníkův kontrakt obsahuje výstupní klauzuli na 52 milionů liber (1,6 miliardy korun). Francouzský reprezentant Aouar je ceněný zhruba na 40 milionů liber (1,24 miliardy korun). Obě sumy by možná vedení z Anfieldu akceptovalo. Tedy v době, než vypukla koronavirová krize.

Liverpool stále patří ke klubům s nejzdravější ekonomikou, pyšní se skvělými výsledky, fanoušky, zázemím i nadupaným kádrem. Jenže stejně jako další musí bojovat s enormními výpadky příjmů, které způsobilo přerušení veškerých fotbalových soutěží.

Klub ze severu Anglie přijde o obrovské peníze i v případě, že se sezona rozjede a dohraje před prázdnými tribunami. Sice vyinkasuje tučnou sumu z televizních práv, ale jeden zápas za „zavřenými dveřmi“ ochudí pokladnu zhruba o 3 miliony liber (přes 90 milionů korun). V případě, že by se bez diváků odehrála celá následující sezona, dělala by ztráta ohromných 100 milionů liber (3,1 miliardy korun).

Vzhledem k takovým číslům je jasné, že i jeden z nejlepších klubů na aktuální fotbalové mapě hledá cesty, kde ušetřit. Podle informací z Anglie plánuje stopnout drahé nákupy. Byť by se týmu zmiňovaná dvojice hráčů náramně hodila, jejich transfery Liverpool minimálně o půl roku, spíš rok odloží. Může se stát, že v létě nepřivede ani jednoho hráče.

Co se tím pádem stane s Wernerem? Okolo nadaného útočníka Lipska krouží jiné velké kluby, na seznamu ho má Barcelona a především Bayern Mnichov. Transfer k bavorskému rivalovi ale Werner prakticky vyloučil.

„Bayern je beze sporu skvělý klub, Hansi Flick (trenér) v téhle sezoně dokázal, že je opravdu skvělý hlavní trenér,“ prohlásil Werner pro deník Bild. „Ale pokud se do té situace dostanu a opustím Lipsko, raději bych šel do zahraničí než do Bayernu. Zahrát si jinou ligu je pro mě o něco větší výzva, než zůstávat v bundeslize,“ nechal se slyšet obletovaný mladý muž.

Hložek k Schickovi? Manažer Lipska ho sledoval v derby

Nedovedu si představit, že bych teď doma jen cvičil, říká Koubek a kvituje speciální režim v Augsburgu