Jasno o Schickovi může být do startu bundesligy! Řím (asi) ostrouhá… | iSport.cz

Patrik Schick v dresu RB Lipsko pookřál a rozehrál se do slušné formy • Profimedia.cz

Ještě to není otázka dnů, spíš týdnů. Ale jedno lze říct zcela určitě: jednání mezi Lipskem a Římem finišují. Pokud se nestane nic mimořádného a neočekávaného, v dohledné době by mělo dojít k oficiálnímu potvrzení setrvání Patrika Schicka v Německu. „Jednání jsou intenzivní,“ potvrzuje Pavel Paska, hráčův agent. K restartu bundesligy zbývá čtrnáct dní. Do té doby se může celá věc vyřešit.