Premier League | Top trenér a hvězdy! Newcastle chystá obří revoluci v kádru, o kom se mluví? | iSport.cz

Petrodolary mění svět. V případě anglického Newcastlu United převrátí změna majitele celý klub naruby. Pokud se skutečně stane novým vlastníkem arabský korunní princ, budou „magpies“ nejbohatším klubem v Premier League. A nabyté peníze hodlají pořádně roztočit. Už nyní se mluví o příchodu zvučného trenéra a hvězdných posil. Co na změnu majitele a vytipované hráče říkáte? Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz.

Čtyřikrát se stali ligovými šampiony. Jenže od posledního triumfu Newcastlu v nejvyšší anglické soutěži uběhlo skoro už 93 let. Nyní dostávají příznivci anglického celku naději, že se do bitvy o trofej opět vrátí.

Novým majitelem se totiž má stát saudskoarabský korunní princ Mohamed bin Salman, který stojí za investiční skupinou PIF (Více o něm čtěte ZDE >>>). Za 80 procent klubu má podle spekulací britského tisku zaplatit částku přesahující 300 milionů liber (9,3 miliardy korun). A sportovnímu vedení poskytne až 250 milionů liber na posily.

A mají se dít věci. Aktuálně třináctý tým Premier League už je dopředu spojovaný s několika hvězdnými jmény. Jako první chce klub ze severovýchodu vyřešit trenérský post.

Dosavadním koučem je Steve Bruce, ale s napumpovaným rozpočtem budou možnosti daleko vyšší. Mluví se o angažování Massimilliana Allegriho či Mauricia Pochettina, který minulý rok skončil v Tottenhamu. Na seznamu je i Rafael Benítez, jenž klub vedl v letech 2016 až 2019 a v současnosti vede čínský Dalian.

A co s kádrem? Prioritou je ofenziva. Anglické servery denně spekulují, co by s týmem provedli Gareth Bale, Edinson Cavani, Antoine Griezmann či Dries Mertens. Právě tito hráči mají být na seznamu vytipovaných posil.

Bale je dlouhodobě nešťastný v Realu Madrid a saúdské miliony by jej mohli přesvědčit, aby se vrátil do Premier League. Edinson Cavani se v PSG ocitl na vedlejší koleji poté, co se chytil host z Interu Milán Mauro Icardi. Navíc ve 33 letech má nejvyšší čas na to, aby si vyzkoušel první angažmá na Ostrovech. Griezmann zase po přestupu do Barcelony nenaplnil očekávání, se kterými z Atlétika Madrid přicházel. Navíc se mluví o tom, že by katalánský klub rád uvolnil místo pro Neymara.

Klidné spaní nemusí však mít ani defenziva Newcastlu. Pokud noví majitelé vyhlásí útok na titul, budou muset investovat do obrany. Jinak totiž nemají nárok.

Důkazem tomu může být případ Liverpoolu, který za Virgila van Dijka utratil částku 80 milionů liber. Manchester City zase v průběhu let přivedl Aymerica Laporteho (65 milionů), Benjamina Mendyho (60 milionů), Kylea Walkera (50 milionů), Johna Stonese (55 milionů). A naposledy stál klub 65 milionů levý bek z Juventusu Joao Cancelo.

Kdo může být v klidu, je brankář Martin Dúbravka. Právě s ním jsou v klubu nadmíru spokojeni. Po příchodu z pražské Sparty se stal slovenský reprezentant jasnou jedničkou a několikrát vychytal důležité body. Ne nadarmo se o něm říkalo, že je na radaru Liverpoolu či klubů ze Serie A.

„Pokud se klub opravdu prodá, přísun financí bude obrovský. Když si pomyslíte, jakým majetkem nový majitel disponuje, nebude to překvapivé,“ pronesl před pár dny v rozhovoru pro sport.sk.

I on už se zřejmě těší, až před ním budou běhat o úroveň lepší spoluhráči.