Premier League | Poborský: Jak mě Ferguson ulovil do United. Jeho fén jsem mockrát nezažil | iSport.cz

Jeho příběh je známý. Vlasatý křídelník zazářil na stříbrném EURO 1996, elegantní lob do sítě Portugalců ve čtvrtfinále si vybaví každý. Bylo jasné, že Slavia, v níž do té doby působil, bude Poborskému brzy malá.

A kariéra rodáka z jihu Čech záhy nabrala spád. S nejlepší nabídkou totiž přišel Manchester United, obrovské jméno a tehdejší vládce Premier League. „Jednání byla konkrétní a rychlá. První kontakt proběhl už během EURO. Ferguson za mnou přišel na hotel a jen se zeptal, jestli mám zájem jít do Manchesteru,“ vybavuje si Poborský s odstupem času, že o jeho přestup se osobně zajímal respektovaný manažer.

„Já jsem samozřejmě řekl, že ano. Pak už to nabralo obrátky a do týdne se podepisovala smlouva. Vím, že naopak třeba u Španělů nebo Italů se jednaní strašně táhla,“ podotýká autor osmi reprezentačních gólů.

V našlapaném týmu nakonec strávil dvě sezony a zasáhl do sedmatřiceti utkání. Největší úskalí? Hlavně v začátcích neznalost řeči. „Anglicky jsem neuměl a učil se za pochodu, což byl největší problém,“ přiznává Poborský.

S Fergusonem prý měl dobrý vztah, byť práce charizmatického Skota byla trochu jiná, než by si fanoušci možná mohli myslet. „On byl hlavně manažer, a ne dennodenní trenér. Takže k nám měl takový kamarádsky, otcovský přístup. Běžné denní problémy řešili další trenéři na hřištích, on to sledoval zpovzdálí,“ říká fotbalista, který Anglii v létě 1998 vyměnil za Portugalsko.

Na Manchester ovšem má skvělé vzpomínky, vždyť jednou slavil i ligový titul. A proslulý „Fergusonův fén“ patrně mnohokrát nezažil. „Jakmile vše fungovalo, tak nebylo moc co vytýkat. Já tam byl ve dvou skvělých sezonách, kdy se šlo od vítězství k vítězství, takže nálada byla dobrá. Až dodnes máme přátelský vztah,“ uzavírá Poborský.

Dnes od 21.00 hodin nabídne stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal další díl Ligy mistrů Exclusive. Tentokrát se diváci mohou těšit na duel Manchester United - AC Sparta Praha, utkání základní skupiny UEFA Champions League z roku 2004. Součástí doprovodného programu bude i studio moderátora Petra Svěceného, jako host dorazí Karel Poborský.

