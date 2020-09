Další odchod z Barcelony? Tři anglické kluby stojí o Griezmanna

Klíčová zpráva: Lionel Messi zůstává v Barceloně! Kádr kolem něj se ale začíná rozprchávat - Luis Suárez má zamířit do Juventusu, Arturo Vidal do Interu, Ivan Rakitič se vrací do Sevilly. A na odchodu by měl být i Antoine Griezmann, o kterého je velký zájem v Anglii.