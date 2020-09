Suárez s Ronaldem v Juventusu! Střelec Barcelony se nabídl Nedvědovi

Luis Suárez a Lionel Messi, dvě největší hvězdy Barcelony slaví ranku do sítě Neapole • ČTK/AP

Fotbalisté Barcelony se radují z branky do sítě Neapoli v odvetě osmifinále Ligy mistrů • ČTK/AP

Fotbalisté Barcelony se radují z branky do sítě Neapoli v odvetě osmifinále Ligy mistrů • Reuters

Luis Suárez může zamířit do Juventusu • Reuters

Suárezovi oznámil nový trenér Barcelony, že s ním v plánech pro novou éru Blaugranas nepočítá. O tom, že je 33letý Uruguayec jedničkou na seznamu posil Juventusu informoval server Goal.com, souhlas a další detaily přidala ve středu dopoledne italská média.

Turínský celek také vstupuje do nové éry, s bývalým záložníkem Andreou Pirlem na lavičce, a hodlá rozvázat smlouvu s útočníkem Gonzalem Higuaínem. Suárez má být náhradou za něj poté, co Juventusu nevyšly námluvy s AS Řím ohledně transferu jiného zkušeného najpra, Edina Džeka.

Italské deníky Gazzetta dello Sport a Corriere dello Sport se shodují, že uruguayský kanonýr už je se „starou dámou“ dohodnutý na smlouvě. Podle jejich informací se Suárez „nabídl“ klubovému viceprezidentovi Pavlu Nedvědovi a následně po telefonu hovořil i s novým trenérem Pirlem.

Celá jednání mohou nabrat rychlý spád poté, co Barcelona ukončí útočníkův kontrakt, za což mu má zaplatit odškodné ve výši téměř 650 milionů korun. Suárez má Juventus upřednostnit před návratem do Ajaxu Amsterdam či zájmem Interu Miami, klubu spoluvlastněného Davidem Beckhamem. Přesvědčila ho totiž idea, kterou mu představil Andrea Pirlo: „Budeš jedinečný v tom, že si zahraješ jak po boku Messiho, tak Ronalda.“