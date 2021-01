Poprask kolem Özila. Parťákův vzkaz naštval fanoušky: On že nebyl sobec?!

Mesut Özil po příletu do Istanbulu • Reuters

Mesut Özil s manželkou a dcerou po příletu do Istanbulu • Reuters

Éra v Arsenalu definitivně končí, Mesut Özil míří do Fenerbahce • koláž iSport.cz

Vzpomenete si, kdy naposledy hrál Mesut Özil soutěžní zápas? Už je to skoro rok… Sedmého března 2020 nastoupil za Arsenal proti West Hamu, přispěl k těsné výhře 1:0. Premier League pak stejně jako celý svět zastavil koronavirus a tím fotbalová éra německého záložníka na Emirates Stadium skončila.

Jenom špatná přitom rozhodně nebyla… Özil přišel do Anglie z Realu Madrid v roce 2013, ihned se stal klíčovým hráčem. Dával góly, sbíral asistence. A hned třikrát slavil triumf v tradičním FA Cupu (2014, 2015, 2017), díky čemuž v té době vysmívaný Arsenal ukončil dlouhé čekání na trofej.

V minulé sezoně se ale všechno pokazilo. Özil marně hledal ideální formu, a když se během jarní koronavirové pauzy řešilo snižování hráčských mezd, odmítl na něj (na rozdíl od většiny spoluhráčů) přistoupit. Navíc v situaci, kdy Arsenal kvůli výpadku příjmů musel propouštět zaměstnance.

Kouč Arteta jej pak vůbec nezařadil na soupisky pro Premier League a pro Evropskou ligu. A někdejší opora se změnila v diváka. V královsky placeného diváka. 350 tisíc liber přistálo na hráčově účtu každý týden, což fanoušky slavného klubu vytáčelo doběla.

Až teď se jim může ulevit, Özil míří do Fenerbahce Istanbul, kde by měl brzy definitivně podepsat smlouvu na tři a půl roku. Podmínky v Turecku ladí už od neděle. „Jsem fanouškem Fenerbahce. Těší mě, že mi Bůh dal příležitost nosit tento dres. Pro tým udělám vše, co budu moct,“ vyznal se v tamní televizi.

Od příznivců „Gunners“ žádné dojemné vzkazy na rozloučenou nečekejte, spíš naopak. S dlouholetým parťákem se však rozloučil obránce Shkodran Mustafi, což na sociálních sítích vzbudilo ohlas.

„Brácho, byl jsi ten nejméně sobecký hráč na hřišti i mimo něj, se kterým jsem kdy byl v jednom týmu. Budu si tě vždycky pamatovat jako krále asistencí. My jsme ti bohužel jako tým nebyli schopní „asistovat“ ve chvíli, když jsi to nejvíc potřeboval. Hodně štěstí,“ naznačil Mustafi, že ho postoj klubu trochu zklamal.

Svým vyjádřením ovšem nazdvihl část fanoušků Arsenalu.

„Jsi hráčem klubu, měl bys být na jeho straně! Co je to s tebou?“ ptal se jeden z nich.

„Odmítl snížení platu, se kterým souhlasilo 20 spoluhráčů. Ale podle Mustafiho byl mimo hřiště nejobětavější ze všech,“ divil se ironicky další.

„Özil byl ten nejsobečtější hráč, kterého jsme kdy měli!“ přidal naštvaně další.

Ani definitivní rozchod stran, které si v poslední době nemohly přijít na jméno, tak neproběhl zrovna v klidu. Bývalý německý reprezentant teď už každopádně vyhlíží novou etapu, dohoda s Fenerbahce by měla být jen formalitou. A Özil věří, že novému týmu dokáže velmi brzy pomoct na hřišti.

„Samozřejmě mi chybí zápasové vytížení. Nějakou dobu jsem nehrál, ale jinak jsem zdravotně v pořádku, nemám žádné problémy,“ podotkl. V Istanbulu jej fanoušci vítají s nadšením a čekají od něj velké věci. Naplní technický záložník jejich očekávání?