Nový majitel Arsenalu? Protesty sílí, zájem má zakladatel slavné firmy

Zakladatel Spotify Daniel Ek by rád koupil Arsenal • koláž iSport.cz

Americký miliardář Stan Kroenke je jedním z majitelů Arsenalu od roku 2008, deset let poté se stal majoritním vlastníkem, když odkoupil podíl ruského podnikatele Ališera Usmanova. Klub vede spolu se synem Joshem.

Éra pod vedením rodiny, která vlastní i hokejový klub Colorado Avalanche či Denver Nuggets z basketbalové NBA, je spojená s rostoucí kritikou fanoušků. Arsenal po sportovní stránce uvadá, majitelé ale nejsou ochotní investovat dostatečné prostředky do posil. Mnohým příznivcům kanonýrů vadí, že američtí šéfové nejsou s londýnským celkem dost sžití - odkazují se třeba na to, že Josh ani po tréninkovém centru Arsenalu nechodí v oblečení s jejich logem, ale raději v tričku LA Rams, celku amerického fotbalu, který jeho rodina také vlastní.

Nevole došla do bodu varu v tomto týdnu, když bylo odhaleno, že Arsenal je součástí „tuctu špinavců“, kteří se snažili odtrhnout od současného fotbalového systému a založit Superligu. Elitářský projekt je jen po pár dnech u ledu, všechny anglické kluby z něj odstoupily a „gunners“ v klubovém prohlášení uznali chybu a omluvili se. Fanouškům to ale nestačí.

Vyjednávání o smlouvě na 300 milionů eur za Superligu v tom samém roce, ve kterém kvůli šetření musel klub vyhodit 55 zaměstnanců, bylo poslední kapkou. Mohutné protesty před Emirates Stadium v pátek volaly po tom, aby rodina Kroenkeových z Arsenalu odešla. „Stane, nepřál bych tě ani Tottenhamu,“ stálo na jednom z mnoha transparentů žádající konec 73letého miliardáře a jeho rodiny.

Bývalý fotbalista a nyní komentátor Stan Collymore v (již smazaném) tweetu informoval, že Kroenkeho firma KSE je připravena Arsenal prodat. Oficiální stanovisko majitelů zní, že nikam neodejdou. „Kdy klub prodáme? Na to nechci odpovídat, protože o to vůbec nemáme zájem,“ ujistil ve čtvrtek Josh Kroenke.

O možném prodeji se ale začíná mluvit víc a víc. Už se ozval i potenciální zájemce. „Fandím Arsenalu odjakživa, už když jsem byl malé dítě. Když by firma KSE chtěla klub prodat, rád bych projevil zájem,“ napsal na Twitter Daniel Ek. 38letý švédský byznysmen zbohatnul na platformě Spotify, kterou založil před 13 lety. Gigant na poli streamování audia má hodnotu kolem 58 miliard liber (1,7 bilionu korun). Sám Ek operuje financemi zhruba ve výši 4,7 miliard liber (140 miliard korun), Stan Kroenke je o zhruba 1,2 miliardy liber (36 miliard korun) bohatší.

Možná investice od bohatého technologického magnáta může být pro fanoušky zajímavá, experti se ale shodují, že momentálně není moc reálná. „Má jen čtyři miliardy, to rozhodně není dost,“ kroutil hlavou bývalý záložník Graeme Souness ve vysílání Sky Sports. „Kroenkeovi nejsou pod žádným tlakem na to, aby prodali. Nejsou tu, nechodí na zápasy, nestojí ke kritice čelem. Vrátí se, až se jim to bude hodit, a neprodají klub za menší částku, než za kterou ho koupili.“

Kroenkeho podíl v Arsenalu je hodnocen na zhruba 1,8 miliardy liber (53,5 miliardy korun). Minimálně takovou částku by tedy Ek ze svého jmění musel ukrojit, aby si klub, kterému fandí od dětství, pořídil.