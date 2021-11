Křetínský míří do nové dimenze. Kdo jsou vlastníci klubů Premier League?

Kdo jsou majitelé všech klubů Premier League? • FOTO: Profimedia.cz

Současný spoluvlastník fotbalové Sparty Daniel Křetínský svým majetkovým vstupem do West Hamu zamířil do úplně nové dimenze, do velkého světa Premier League. Kdo teď budou jeho „kolegové“? Projděte si vlastníky všech klubů v nejvyšší anglické soutěži!