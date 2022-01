West Ham rozesmutněl na Old Trafford specialista. Rice: Jsme zlomení, ale...

To zamrzí. Už už to vypadalo, že si West Ham odveze z Old Trafford vydřený bod za bezbrankovou remízu. Jenže „kladiváři“ se v úplném závěru dopustili hloupé chyby, kterou fotbalisté Manchesteru United dokázali rychlou akcí potrestat a strhli tři body na svou stranu. „Vstřelit vítězný gól v samotném závěru utkání je samozřejmě úžasný pocit,“ radoval se autor jediné branky zápasu Marcus Rashford, jehož trefa ve třetí minutě nastavení na 1:0 byla přímo historickým počinem.