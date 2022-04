Coufal se smál i po prohře. Po kritice našel zastánce: Působil zrezivěle, ale...

Vladimír Coufal se po dvou měsících vrátil do sestavy West Hamu • Reuters

Návrat po dvou měsících a operaci třísel? Moc slavný nebyl. Vladimír Coufal měl sice radost z comebacku do základní sestavy a hraní bez bolesti, nikoliv však z výsledku. West Ham padl na hřišti Brentfordu 0:2 a na hlavu všech hráčů včetně českého beka se snesla možná až příliš přísná kritika. Především on pak našel zastánce v novináři píšícím na fanouškovském blogu Claret and Hugh, který svůj příspěvek nazval výmluvně „Dejte mu šanci, než začnete soudit“.