Häring o vysílání Premier League: Nabídneme nově i datové přenosy

Jak byste zhodnotil pilotní sezonu Premier League, kterou vysílal Canal+ Sport?

„Věřím, že se nám podařilo naplnit to, co jsme si předsevzali na úplném začátku. Špičkový produkt, kterým Premier League bezesporu je, doplnit kvalitním obsahem v rámci našich zápasových studií nebo pondělní talk show Premier Club. Většina členů naší redakce je ,odkojená‘ anglickými televizemi a vždy nás bavila jejich kombinace odbornosti, ale i humoru a odlehčení. Snažili jsme se to dostat i k českým a slovenským divákům. Chceme v tom pokračovat. A zároveň víme, že je pořád co zlepšovat.“

Máte nějaká čísla sledovanosti?

„Vidíme přesně pouze čísla sledovanosti u zákazníků naší internetové televize a můžu obecně říct, že nejsledovanější zápasy kola sleduje vždy víc než polovina z těch, kteří mají program přístupný. Čísla sledovanosti plní naše očekávání, také nás těší její vzestupný trend.“

O které zápasy měli diváci největší zájem?

„Nejsledovanějším utkáním byl lednový souboj Arsenalu s Manchesterem United, který Kanonýři vyhráli 3:2 gólem Eddieho Nketiaha v samém závěru. Pak následovaly vzájemné duely Arsenalu s Manchesterem City. Vysokou sledovanost měly i přenosy ze zápasů United, Liverpoolu a Chelsea. Ta má v Česku početnou fanouškovskou základnu, a pokud se Blues vrátí do boje o top 4, věřím, že čísla ještě porostou.“

Jaké máte ohlasy na pondělní talkshow Premier Club?

„Pokud budeme vycházet z ohlasů na sociálních sítích, byly vesměs pozitivní. V Premier Clubu se podle mě nejvíc projevuje to, o čem jsem mluvil už v úvodu, tedy kombinace odbornosti, ale i odlehčení. Mám moc rád styl humoru Karla Poborského, našeho hlavního experta. Pro nás je velkým oceněním i to, že natáčení baví naše hosty, kteří se rádi vracejí. Tím nemyslím jen ty stálé, jakými jsou Zdeněk Zlámal, Radek Kováč, Roman Bednář nebo Marek Matějovský, ale i ty, kteří u nás hostují. Jako Vladimír Šmicer, Kateřina Svitková, hráčka Chelsea, nebo trenér Slavie Jindřich Trpišovský.“

Chystáte se zvát i osobnosti mimo fotbal?

„Určitě nechceme jen opakovat stejná jména, i když nemalou část osvědčených hostů rádi pozveme opět. I v prvním ročníku jsme zvali mimofotbalové osobnosti, ať už to byli herci Ladislav Hampl a David Novotný nebo muzikant a velký fanoušek Arsenalu Jan P. Muchow. Jestli můžu prozradit jedno mimofotbalové jméno, tak je to Filip Chytil, hokejový útočník Rangers. Oslovil jsem ho vlastně na základě vašeho rozhovoru v deníku Sport během hokejového mistrovství světa, kdy zmínil, že se jde dívat na zápas United. Termín jeho návštěvy ještě upřesníme.“

Příznivci Premier League jistě uvítali, že si mohou o víkendu přepínat mezi jednotlivými zápasy, které jste vysílali živě. Budou mít stejnou možnost i teď?

„Ano, to platí i nadále, včetně Konferenčního přenosu, který si získal velkou oblibu. V novém ročníku bude k vidění v drtivé většině na stanici Canal+ Action.“

Máte víc předplatitelů než před rokem?

„Ano, jejich počet každý měsíc roste. O program začínají mít zájem i ti, kteří dosud nepatřili mezi hardcore fanoušky Premier League, ale přilákala je kvalita soutěže a snad i způsob, jakým se anglické nejvyšší soutěži věnujeme.“

Chystá se nějaká změna mezi komentátory nebo experty ve studiu?

„Nechtěli jsme dělat změny pro změny. Naše stálé a osvědčené tváře zůstávají. To znamená, že hlavními komentátory jsou Matúš Lukáč, Míra Bosák, Marek Skáčik či Martin Minha. Ten se zároveň posouvá do role jednoho z pravidelných moderátorů Premier Clubu, ve kterém se bude střídat s Matúšem a Mírou. Obsazení moderátorské trojice zápasových studií Match Time se nemění: Míra, Marek a Martin.“

91 Tolik zápasových studií Match Time odvysílala stanice Canal+ Sport v minulém ročníku Premier League.

Jaké další novinky chystáte?

„Jednou z těch hlavních je tzv. Datazóna. Jde o unikátní způsob sledování zápasů. Premier League v každém kole vybere jeden z atraktivních duelů, u kterého kromě klasického přenosu nabídne i speciální, čistě zaměřený na datové analýzy a statistiky. Kromě těch obvyklých, jako je držení míče, tam najdete například úspěšnost přihrávek jednotlivých hráčů, rychlost střely, naběhanou vzdálenost a mnoho dalšího. Po celé utkání je v rohu obrazovky vidět mapa hřiště s pohybem všech fotbalistů. A co je důležité, Datazóna bude doprovázena speciálním komentářem. V prvním kole takhle odvysíláme duel Chelsea-Liverpool. Klasický komentář obstará Míra Bosák, ten ,datový‘ Martin Minha.“

Budete mít opět možnost exkluzivně zpovídat hvězdy Premier League?

„Stoprocentně. Jen pro zajímavost, v průběhu první sezony jsme odvysílali 55 exkluzivních rozhovorů s hráči či trenéry týmů Premier League, mimo jiné s kanonýrem City Erlingem Haalandem nebo trenérem Arsenalu Mikelem Artetou. Ale také s několika legendami typu Peter Schmeichel, Jaap Stam nebo Emmanuel Petit.“

Chystáte se vy osobně opět přímo do Anglie?

„Nemůžu se dočkat, až zase vyrazíme na reportáže přímo ze stadionů. Vím, že se v téhle disciplíně musím ještě zlepšovat, ale je to hrozně návykové. Chcete tam být pořád. (smích) Musím říct, že na živé vstupy ze stadionů jsme měli velmi pozitivní ohlasy, protože je to věc, která byla v Česku a na Slovensku do té doby k vidění minimálně. Když jsme se bavili o novinkách, tak jednou z nich je, že počet výjezdů navýšíme. Chceme našim divákům nabídnout ještě intenzivnější a exkluzivnější zážitek. A mezi reportéry tentokrát bude i Karel Poborský nebo někdo z našich stálých expertů.“

Jaký byl váš největší osobní zážitek z minulého ročníku PL?

„Těžko můžu vybrat jeden. Ale určitě se mi vybaví třeba říjnová cesta do Liverpoolu, na Anfieldu jsme mohli natáčet přímo z trávníku, ačkoliv už se okolo nás rozcvičovali hráči a trenér Jürgen Klopp se celkem podezřívavě díval, co tam asi 40 minut před výkopem děláme. Po utkání jsem dělal rozhovor s Virgilem van Dijkem, jedním z mých oblíbenců. I další výjezdy byly super, ale stejně tak mě bavilo vlastně každé studio. A ještě bych chtěl zmínit náš vlastní pořad Premier League Memories, který jsem v průběhu sezony s kolegy natáčel. Jde o vzpomínkové rozhovory s hráči, kteří působili v Premier League, včetně nejznámějších jmen jako Tomáš Rosický, Karel Poborský, Vladimír Šmicer nebo Luděk Mikloško.“

To je muselo bavit, že?

„Pouštěli jsme jim archivní klipy a povídali si. Myslím, že tam zazněla spousta zajímavých věcí. A hlavně jsme měli k dispozici záběry, které tyhle osobnosti viděly po dlouhých letech nebo možná úplně poprvé.“

Kdo podle vás vyhraje Premier League?

„Nejtěžší otázka na závěr… Tipování mám rád, ale když musím říct názor, vždycky si uvědomím, kolik faktorů může předsezonní prognózy v průběhu ročníku ovlivnit. Už jen to, co se stane na přestupovém trhu do konce srpna. Manchester City může získat jako první tým v historii čtyři mistrovské tituly po sobě. A vlastně nevidím moc důvodů, proč by se mu to nemělo povést. Ale jeho vyzyvatelé budou ještě silnější než v minulé sezoně, tím mám na mysli hlavně Arsenal a Manchester United. Kdybych měl říct jedno jméno, a vynechám City, tak bych tipoval Arsenal. Ale třeba to po konci přestupního období změním.“ (smích)