Čech o přestupech, platech i tlaku v Anglii: City? Guardiola dělá rozdíl

V anglické nejvyšší soutěži nastoupil do 443 zápasů a nastřádal rekordních 202 čistých kont. Chelsea pomohl během jedenácti sezon ke čtyřem mistrovským titulům. Čtyři ročníky pak odchytal v barvách Arsenalu.

Po ukončení kariéry přešel v Premier League na druhý břeh. Na Stamford Bridge byl součástí vedení klubu v roli technického a sportovního poradce. O zákulisí jedinečné fotbalové show toho ví tolik, jako málokdo.

Co hlavně buduje mimořádnou kvalitu Premier League?

„Fotbal, lidi, tradice. Díky tomu Premier League drží v ruce balíček televizních práv, který může prodat za velké peníze. A dělá to velmi dobře. Za poslední roky dokázala produkt prodat i marketingově. Proto se nejvyšší anglická soutěž dostala k fanouškům po celém světě. Nepřišlo to automaticky. Je za tím hromada práce.“

Například jaké?

„Spousta lidí říká, proč lítají anglické týmy na kempy do Asie, Ameriky, když by bylo lepší se připravovat doma nebo v Evropě. Ono ale jde o to, že půlka Asie každý den ráno vstává proto, aby viděla zápasy Premier League. A když tam přiletí tým a oni ho můžou vidět týden naživo, aniž by kvůli tomu museli vstávat ve tři ráno, je to pro ně nezapomenutelný zážitek. A utužuje to propojení mezi asijskými, respektive americkými příznivci a Premier League.“

Anketa Získá Manchester City opět anglický titul? ANO NE

Ve finále to pomáhá generovat víc peněz pro soutěž a kluby.

„Tím pádem je to zajímavé pro hráče, trenéry, prostě pro všechny strany. Když se podíváme na týmy, které na konci letošního jara spadly, je až neuvěřitelné, jakou hráčskou kvalitu mají. Třeba Leicester jde dolů, a když si proberete jména v jeho kádru, řeknete si: To snad ani není možné, že takový tým šel do Championship. A takhle nabité jsou všechny týmy!“

O to víc vystupuje do popředí úloha trenérů?

„Ano. Práce trenéra a realizačního týmu je rozhodující. Hranice mezi vítězstvím a porážkou je mezi anglickou elitou minimální a oni rozhodují, na jakou stranu se překlopí.“

Citizens ovládli Premier League třikrát po sobě a za posledních šest let pětkrát. Do vitríny přidali i první triumf z Ligy mistrů. Je to především zásluha kouče Pepa Guardioly? Anebo tahle organizace dělá něco mnohem líp než ty ostatní?

„Konzistence Manchesteru City je obdivuhodná. Za mě je největším rozdílem mezi ním a ostatními právě trenér. Když se podíváte na začátek minulé sezony, Citizens nezačali po obměně kádru, nejlíp. Než si tým sednul, chvíli to trvalo. Ale pak už to jelo.“

Další rozdíl?

„Vyšla jim kombinace jejich stylu fotbalu s tím, co potřebuje Erling Haaland. V zápasech, kdy se City až tolik nedařilo dostat do finální fáze, si nevšimnete, že Haaland byl na hřišti. Jeho největší síla je totiž u soupeřova vápna a v něm. Má neuvěřitelný výběr místa a zakončení. Ale tahle situace moc nenastává, protože Citizens se