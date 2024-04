NEJ hráči Premier League: dělo, dárce rytmu, parťák Čechů. A Haaland až...

Video se připravuje ... Reklama, která nelže. Každý víkend se objevuje na obrazovkách, láká miliony diváků po celém světě a servíruje nejlepší show: Premier League. Lavina gólů, dramatické zápasy, rozhodující momenty v posledních sekundách a především úchvatné týmové, ale především individuální výkony. Vybrat 15 nejlepších hráčů anglické ligy? Složitý, až nadlidský úkol. V minulé sezoně kraloval Erling Haaland, v aktuálním ročníku jeho vláda ovšem uvadla. Parťák ze City Kevin De Bruyne se pral se zraněními, proto korunu převzal někdo úplně jiný.

15. Son Heung-min 31 let / útočník / Tottenham Po Kaneově odchodu do Bayernu se převtělil ve vůdčí a nejvýznačnější postavu Spurs. Byl na něj vyvíjen mohutný tlak, aby se prosadil, což ještě podtrhlo rozhodnutí Angeho Postecogloua svěřit mu kapitánskou pásku. Jak přiznal, minulá sezona byla Sonovým největším zklamáním v dresu Tottenhamu. Teď ale demonstroval, že má v nádrži dost sil. Střídal svou obvyklou pozici na levé straně s rolí středního útočníka. Nasázel 15 gólů, včetně několika důležitých tref s tříbodovým leskem v posledních minutách. Son Heung-min a jeho originální oslava • Foto ČTK / AP / Steven Paston

14. Jarrod Bowen 27 let / křídlo / West Ham Hammers už nesviští na vlně úspěchu z minulé sezony, ale pod bičíkem Davida Moyese usilují o parkovací místo v elitní sedmičce (spolu s Newcastlem, Man United a Chelsea). Lví podíl na tom má Bowen, jenž loni v 90. minutě rozuzlil finále Konferenční ligy s Fiorentinou. Svou koncovku vybrousil a pomohl Kladivářům k pověsti výsadkového pluku, který má jeden z nejefektivnějších protiútoků v celé Premier League. Angličan, jenž čeká pozvánku na EURO, stiskl gólový enter 15krát, kdežto v minulém ročníku šestkrát. Jarrod Bowen po zahozené šanci • Foto ČTK / AP / Kin Cheung

13. Julián Álvarez 24 let / útočník / Man City V minulé sezoně – první v Anglii a ve stínu Haalanda – byl žolíkem, teď patří k jistotám City, když si vyšil ornament všestranného útočníka s 16 zásahy a 14 asistencemi. Na přelomu roku skóroval pětkrát ve čtyřech utkáních, včetně branky ve finále mistrovství světa klubů, v němž knokautoval Fluminense. Přesto musí zapracovat na střelbě, proti Reds, Spurs a Brentfordu nevyužil velké šance. Kevin De Bruyne, stále fenomenální, ve výčtu chybí, protože půl sezony nehrál. Bernardo Silva, pohon Pepovy lodi, si taky zaslouží poklonu. Julián Álvarez uniká soupeři • Foto ČTK / AP / Alastair Grant

12. Alexis Mac Allister 25 let / záložník / Liverpool Dlouhou dobu byla liverpoolská skupina VIP (velmi důležitých hráčů) exkluzivním kolektivem tvořeným Alissonem, Van Dijkem, Trentem a Salahem, ale teď si do ní vynutil vstup Mac Allister. Reds v létě přestavěli střed. Szoboszlai začal výtečně, ale postupně ho předstihl Argentinec. I kdyby se ocitl v oku hurikánu, zachoval by si nadhled. „Je dárcem rytmu,“ řekl Klopp. „Kontroluje každý moment hry. Vždycky se zapojí, nic pro něj není příliš. Špičkový, špičkový, špičkový hráč. Supervlivný, superchytrý, skvělý kluk.“ Alexis Mac Allister přemýšlí, kde se stala chyba • Foto ČTK / AP / Jon Super

11. Martin Ödegaard 25 let / záložník / Arsenal Real musí litovat, že se ho vzdal tak brzy; na Emirates vyčnívá jako jeden z nejskvostnějších fotbalových mozků v Evropě. „Způsob, jakým se chová před týmem, a standardy, které nastavuje, jsou vynikající,“ řekl o svém kapitánovi Mikel Arteta. Nor pod tlakem přebírá míč a vytváří akce, a zároveň svou morálkou a pílí přispívá i mimo hřiště, čímž dává zářný příklad ostatním. Během tří let si připsal 35 gólů a 22 asistencí. Arteta sklidil ostrou kritiku za to, že ho stáhl při porážce s Aston Villou, což jen dokazuje, jak je mezi příznivci vysoce ceněný. Martin Ödegaard je lídrem Arsenalu • Foto ČTK / AP / Frank Augstein

10. Rodri 27 let / záložník / Man City Říká se mu passmaster. Co se týče distribuce, Španěl je na prvním místě, ať už jde o přihrávky celkově, nahrávky v poslední třetině a doteky s míčem. V této sezoně 105krát vybojoval balon uprostřed hřiště. Přestože je drtičem, má ve skříňce s fotbalovým nářadím raketové dělo – třikrát se prosadil švihem zpoza vápna (žádný hráč z této vzdálenosti neudeřil víckrát). Pozoruhodné je, že nevolí jen bezpečnou cestu (krátké přihrávky do stran či dozadu). V průměru jeho pasy protnou 132 protihráčů za 90 minut, což je rekordní poměr. Rodri s míčem u nohy • Foto ČTK / AP / Dave Thompson

9. Ollie Watkins 28 let / útočník / Aston Villa Od příchodu z Brentfordu (léto 2020) je prvořadým zdrojem gólů Villans. V minulé sezoně se v Premier League trefil patnáctkrát a pod Emerym dál stoupá. Z úplné špice tabulky se sice propadli, což byl vzhledem k mělčí hloubce kádru pravděpodobný scénář, ale díky Watkinsově nemilosrdnosti, která se projevila i na Emirates, když byl katem Arsenalu, je stále ve hře o umístění v první čtyřce (o Ligu mistrů se rve s Tottenhamem). A pokud talisman Villa Parku nezpomalí, zarezervuje si místo v letadle na EURO. Ollie Watkins a jedna z jeho mnoha oslav • Foto ČTK / AP / David Davies

8. Cole Palmer 21 let / ofenzivní záložník / Chelsea V létě se odvážně rozhodl odejít z Man City a hledat pravidelné minuty. Pro Chelsea, jež bezhlavě utrácí, je nejvýhodnější koupí od Edena Hazarda (45 milionů eur). Neosvědčil jen vyzrálost a dovednosti, jež jsou v rozporu s jeho věkem, převzal hlavní roli v sestavě Mauricia Pochettina, který ho nasadil na několik různých pozic a Cole byl pokaždé brilantní. Jeho kličky a technika dodaly útoku Blues nový rozměr. Dovede projít obranou odkudkoli a má čich na góly. Chelsea má v Palmerovi jeden z nejzajímavějších talentů v Evropě. Cole Palmer v dresu Chelsea září • Foto ČTK / AP / Ian Walton

7. Declan Rice 25 let / záložník / Arsenal Pro Gunners je nejdražší posilou (116 milionů eur), ale tuto cenu nikdo nezpochybňoval. Bez problémů se stal motorem Arsenalu ve středu pole, tím, kdo tříští i tvoří. Je nepřekonatelný, pokud jde o získávání balonů, ale představuje i nefalšovanou hrozbu směrem dopředu, což stvrzují jeho dalekonosné rány proti Chelsea a West Hamu. Patří mezi pět nejlepších hráčů PL v počtu přenesených míčů a přihrávek na protivníkově polovině. Mohl se připojit k vítězné mašině City, ale zvolil jasná světla Emirates Stadium. A je okamžitým hitem. Declan Rice se rychle stal klíčoovu postavou • Foto ČTK / AP / Dave Thompson

6. Erling Haaland 23 let / útočník / Man City Haaland není v úpadku. Nebuďme hloupí. Nastřílel 31 gólů v 39 utkáních. Pokud je tohle krize, pak taková, za níž by kdokoli jiný zabíjel. Ale ano, náš blonďatý ničitel světů v poslední době neplní své úkoly a stále častěji se objevují otázky ohledně jeho neuspokojivého zapojení do celkové hry. Je však silnou osobností, která se nenechá srazit negativními komentáři a naopak je využije jako palivo. Soupeři nesmí polevit v ostražitosti, stále je smrtonosný a díky inteligentnímu pohybu a přirozené intuici se dostává do šancí. Jen vyjevil, že i on, stroj Erling, je pouze člověk. Erling Haaland gólý dává, ale čeká se víc • Foto ČTK / AP / Rui Vieira

5. William Saliba 23 let / stoper / Arsenal V závěru minulé sezony ho vyřadilo zranění a Gunners se za jeho nepřítomnosti rozpadli. Vrátil se v lepší formě než kdy dřív a Artetova družina má v této kampani nejlepší defenzivní bilanci v lize, což je z valné části Salibova zásluha, jehož partnerství s Gabrielem je pro Arsenal totéž co Bodie a Doyle pro CI5. Mají odvahu, šarm a srdce na pravém místě. Francouz je mistrem, pokud jde o načasování zákroků, a má chladnou hlavu, která týmu pomáhá během mrknutí oka změnit obranu na útok. Nyní je třeba ukázat skutečnou sílu charakteru. William Saliba drží defenzivu Arsenalu • Foto ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth

4. Virgil van Dijk 32 let / stoper / Liverpool Tolik lidí ho odepsalo, ale v posledních devíti měsících ukázal trvalou extratřídu. Po celé období byl dominantní na zemi i ve vzduchu, když vyhrál 120 soubojů. Dýchá z něj neotřesitelnost, a když jede na plné obrátky, není komplexnějšího obránce. Vedl novou úrodu Kloppových „mentálních monster“ a svým klidem a kvalitou na míči udával tón při rozehrávce. Ve finále Carabao Cupu s Chelsea podal výkon hodný císaře, jenž korunoval vítězným gólem. Teď se musí zasadit, že se slibná sezona úplně nezhroutí, a pro tuto práci není lepšího muže. Virgil van Dijk je vůdcem Liverpoolu • Foto ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth

3. Bukayo Saka 22 let / křídlo / Arsenal Loni získal ocenění PFA Young Player of the Year, když živil oheň Arsenalu a osnoval překvapivý plán na zteč anglického hradu (Gunners dlouho vedli, skončili druzí). Pod vedením Mikela Artety udělal další krok vpřed a je hlavním tahounem. Umí skórovat z jakéhokoli úhlu a má tvůrčí náboj k vypáčení i těch nejpevnějších defenzivních bran. Obstaral 18 gólů a 13 asistencí. Rok 2024 zahájil elektrizujícím způsobem a během ledna a února skóroval osmkrát v pěti ligových duelech, když Gunners ukázali nejžhavější formu v dosavadním průběhu. Bukayo Saka je hvězdou Premier League • Foto ČTK / AP / Frank Augstein

2. Mohamed Salah 31 let / křídlo / Liverpool Status liverpoolské ikony má zajištěný dávno (210 tref) a oddanost prokázal, když odmítl vějičku Al Ittihadu a znovu doložil jedinečnou hodnotu pro Kloppův tým. Navršil 25 branek a 13 asistencí, byť vynechal tucet zápasů kvůli Africkému poháru národů, kde se zranil. Po návratu se potýkal s nedostatkem rytmu a jeho slabší forma zrcadlila to, jak Reds ztratili energii v boji o čtyři trofeje. Přesto by bylo bláhové Salaha zavrhnout jako vyčerpanou sílu. Jeho bilanci 1,2 gólových příspěvků na 90 minut (trefa + asistence) se nikdo nevyrovná. Na Anfieldu se modlí, aby to lano, co ho brzdí, honem přeřezal. Mohamed Salah a góly, tohle spojení funguje • Foto ČTK / AP / Peter Byrne