SESTŘIHY: Jackson řídil výhru Chelsea na West Hamu. Liverpool jde do čela

Fotbalisté FC Liverpool porazili v pátém kole anglické ligy Bournemouth 3:0, rozhodli už během prvního poločasu a přinejmenším do neděle se usadili v čele tabulky. West Ham United ani ve třetím domácím ligovém utkání v sezoně na první bod nedosáhl. V londýnském derby ho zdolala Chelsea 3:0 a připsala si čtvrtou venkovní výhru v Premier League v řadě.

Liverpool po vítězství v Lize mistrů v Miláně nezaváhal ani v domácí soutěži. Hlavní roli hrál tentokrát Kolumbijec Díaz, autor dvou branek, třetí přidal Uruguayec Núňez.

Španělský trenér „Kladivářů“ Lopetegui posadil oba české fotbalisty Tomáše Součka i Vladimíra Coufala na lavičku náhradníků, a tak jen přihlíželi, jak Jackson během úvodních 18 minut proměnil dva sólové úniky. Senegalský útočník dal dva góly i při jarní výhře 5:0. West Ham od ledna neodehrál doma ani jeden zápas bez inkasovaného gólu, ale dvakrát tak brzy jako proti Chelsea ještě nekapituloval.

Souček přišel na hřiště v 38. minutě, hned pohotově vystřelil, ale trefil jen španělského brankáře Sáncheze. Hned po změně stran připravil Jackson třetí gól pro Palmera. Tak se zrodila nejvyšší domácí prohra West Hamu v zápasech s Chelsea od roku 2013, a to ještě francouzský gólman Aréola zmařil další dvě velké šance hostů.

Aston Villa jako druhý zástupce kolébky fotbalu v Lize mistrů dokázala otočit nepříznivý vývoj zápasu s Wolverhamptonem a vyhrála 3:1. Hosté vstupovali do utkání s jediným bodem, ale Brazilec Cunha jim rychle zařídil vedení. Watkins ale v závěru vyrovnal, Konsa tři minuty před koncem strhl vítězství na stranu domácích a výhru pak v nastavení zpečetil Kolumbijec Durán. Wolves tak klesli ke dnu tabulky.

Fotbalisté Newcastlu čtyřikrát za sebou vyhráli na hřišti Fulhamu, ale tentokrát vyšli naprázdno. Po třech ligových výhrách v řadě jen marně dotahovali náskok domácích a v nastavení je definitivně zlomil gólem na 3:1 Nelson. Fulham tak svým fanouškům vynahradil vyřazení z Ligového poháru druholigovým Prestonem, které museli strávit uprostřed týdne.

Nováček Leicester a Everton dál čekají na první výhru. Jejich souboj skončil remízou 1:1, stejně jako utkání dalších dvou nových týmů v Premier League mezi Southamptonem a Ipswichem. Blíž k první výhře měli domácí, ale v páté minutě nastavení vyrovnal Egypťan Mursí.

Tottenham prožívá nejhorší start do sezony od roku 2015 a ani zápas s Brentfordem pro něj nezačal dobře. Hned první útok a střela Kamerunce Mbeuma skončila v síti. Ale Solanke rychle vyrovnal a pro loni obávaného kanonýra to byl první gól po letním příchodu z Bournemouthu. „Kohouti“ pak přidali ještě další dva a posunuli se do horní poloviny tabulky.

Manchester United i přes velkou převahu hrál na půdě Crystal Palace jen 0:0. V rozpětí jedné minuty zatřásli Garnacho a Bruno Fernandes břevnem a další šance zneškodnil brankář Henderson. Po změně stran ale měl víc práce jeho protějšek Onana. Odveta za loňský debakl 0:4 se svěřencům trenéra Ten Haga příliš nepovedla.

Premier League - 5. kolo:

West Ham - Chelsea 0:3

Branky: 4. a 18. Jackson, 47. Palmer.

Aston Villa - Wolverhampton 3:1

Branky: 73. Watkins, 88. Konsa, 90.+4 Durán - 25. Cunha.

Fulham - Newcastle 3:1

Branky: 5. Jiménez, 22. Smith Rowe, 90.+3 Nelson - 46. Barnes.

Leicester - Everton 1:1

Branky: 73. Mavididi - 12. Ndiaye.

Liverpool - Bournemouth 3:0

Branky: 26. a 28. Díaz, 37. Núňez.

Southampton - Ipswich 1:1

Branky: 6. Dibling - 90.+5 Mursí.

Tottenham - Brentford 3:1

Branky: 8. Solanke, 28. Johnson, 85. Maddison - 1. Mbeumo.

Crystal Palace - Manchester United 0:0.