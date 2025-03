Poborský o Salahovi: Překoná další rekordy. Nahraditelný je ale každý

Táhne Liverpool za titulem, překonává jeden rekord za druhým a přitom už za pár měsíců nebude mít platnou smlouvu. I z toho důvodu si Mohamed Salah několikrát v médiích rýpnul do vedení klubu. „Chvílemi to z jeho strany bylo už trošku neprofesionální. Byla by škoda, kdyby odešel,“ říká Karel Poborský v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Sám nastupoval na pozici pravého křídla, stejně jako fenomenální Salah, a v Manchesteru United si na vlastní kůži vyzkoušel, jaké to je, zvednout nad hlavu trofej pro vítěze Premier League. Herní styl legendární české osmičky a egyptské jedenáctky je ovšem velmi odlišný. Zatímco Karel Poborský spoléhal na úniky po lajně a centry silnější pravou nohou, Salah míč raději zasekává směrem na osu hřiště, odkud ničí obrany geniální levačkou. „Všichni vědí, že si to navede na levou nohu a že to bude obstřelovat na zadní tyč, a najednou je z toho zase gól…“ popisuje hlavní přednosti nejlepšího střelce bývalý český reprezentant.

Od příchodu do Liverpoolu má Mohamed Salah extrémně stabilní výkonnost. Je tohle ovšem jeho nejlepší sezona?

„Asi ano, co se týká gólů a kanadských bodů. Všichni ho znají a připravují se na něj, ale on se stejně vždycky prosadí. Dokáže být klidně patnáct minut mimo hru, ale pak přijde jeho okamžik.“

Prakticky v každém kole Salah zboří další historický rekord. Sledujeme vůbec nejlepší individuální sezonu v historii Premier League?

„V anglické lize se koncentrují ti úplně nejlepší hráči na světě, takže to si netroufnu hodnotit, ale do historických tabulek se určitě zapisuje a jednou bude považovaný za jednoho z nejlepších hráčů, co se v Premier League objevili.“

Zahraniční sázkové kanceláře Egypťana jednoznačně favorizují na zisk Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu v Evropě. Hlasoval byste pro něj i vy?

„O tom jsem nepřemýšlel. Mezi nejlepší tři bych ho stoprocentně dal. To by se ale zase zbláznil Real Madrid a stávkoval… (směje se) Salah je určitě žhavý kandidát.“

V čem je Salah tak speciální? Jakou schopností převyšuje ostatní hráče?