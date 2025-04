Trenér Tottenhamu kritizuje VAR: Sudí už nic neřídí, za chvíli bude pískat umělá inteligence

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Australskému kouči se nelíbilo především dlouhé přezkoumávání možného vyrovnávacího gólu Papeho Sarra ze 69. minuty, který nakonec kvůli faulu nebyl uznán. „Tohle fotbal zabíjí, už je to jiný sport,“ řekl novinářům Postecoglou.

„A je úplně jedno, jestli si myslím, že to byl, nebo nebyl faul. Video má hlídat zjevné a jasné chyby. Jak dlouho přezkoumávání trvalo? Šest minut? Řekněte mi, co je na tom jasného a zjevného, když to takhle dlouho zkoumají,“ dodal.

„Nechápu, jak tohle pomáhá fotbalu. Rozhodčí už zápasy neřídí, s takovouhle bude za chvíli zápasy pískat umělá inteligence. A až nějaký génius přijde s nápadem, že jde vlastně hrát i bez hráčů, tak se obejdeme i bez nich,“ prohlásil Postecoglou.

Tottenham po prohře s Arsenalem natáhl sérii bez vítězství na čtyři zápasy. V tabulce anglické ligy mu po 30 kolech se ziskem 34 bodů patří až 14. místo. V Evropské lize čeká Spurs příští týden úvodní čtvrtfinále s Frankfurtem.