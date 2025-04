Březnové osmifinále Ligy mistrů s Bayernem, zápas číslo jedna. V Allianz aréně nesvítí při prezentaci základní sestavy Leverkusenu číslo 14 – ve formě hrající Patrik Schick. Český reprezentant se na hřiště dostane až za nepříznivého stavu 0:3 v 81. minutě. Předtím v ligovém střetu obou soupeřů (0:0) nastoupil až v nastavení.

Tyto zápasy měly v Schickovi podle německého Bilduvyvolat frustraci, kterou prý řešil osobním rozhovorem s koučem Alonsem. Španěl si do sestavy ale hovořit nenechá, údajně s vynechanými hráči ani nekomunikuje. „Sestavu jsem vybral na základě vlastní analýzy soupeře,“ uvedl po duelu s Bayernem.

Český forvard je přitom ve staré formě. „Jsem zdravý, to je nejdůležitější,“ připomněl minulé patálie. Ty ale přestál, opět válí. V TOP 5 evropských ligách není efektivnějšího forvarda (pomineme-li branky z penalt), za Schickem jsou taková jména jako Lewandowski, Salah či Mbappé.

Nejefektivnější střelci TOP 5 lig (bez penalt)

Pořadí Hráč Tým Liga Góly / 90 min 1. P. Schick Bayer Leverkusen Bundesliga 1.24 2. O. Dembélé PSG Ligue 1 1.20 3. M. Retegui Atalanta Serie A 0.99 4. R. Lewandowski FC Barcelona La Liga 0.90 5. A. Sørloth Atlético Madrid La Liga 0.82

Zdroj: FBref.com (stav k 3. dubnu 2025)

Klub má jasno, splní si Schick sen?

Kontraktem je v německém klubu vázán do léta 2027. Server Sky Sports však přišel s informací, že v Leverkusenu panuje ohledně budoucnosti devětadvacetiletého útočníka jasné stanovisko: „Prodluž, nebo tě prodáme.“ Buď tedy Simon Rolfes, sportovní ředitel, najde se Schickem společnou řeč, nebo se jejich cesty rozejdou.

A kam by mohl bývalý hráč AS Řím či Lipska zamířit? Jednou z možností je návrat do Itálie, kde o něj v zimě projevil zájem Juventus, jehož interes prý neutichá. Pak by se ale musel měřit s podobně stavěným Dušanem Vlahovičem. Ale co takhle prozkoumat neprobádané.

Podle Sky Sports je Schickovým snem angažmá v Premier League. Jeho cenovka se má pohybovat okolo 30 milionů eur (zhruba 750 milionů korun), což není překážka ani pro tým ze středu tabulky anglické nejvyšší soutěže. „Uvidíme, co bude v létě,“ prohlásil Schick jen pár minut poté, co v Hradci Králové odvrátil reprezentační ostudu s Faery (2:1).

Momentálně je ale bez agenta, nepodepsal totiž smlouvu s agenturou ISM, kterou Pavel Paska v minulém roce prodal. „Oficiálně jsem bez manažera, s nikým jsem žádnou smlouvu nepodepsal,“ potvrdil na posledním reprezentačním srazu. Podle Bildu by se případně o transfer mohla postarat agentura Soccertalk.

Po odchodu Adama Hložka do Hoffenheimu tak v Bayeru nemusí z původní trojice zůstat ani jeden Čech. Klub je totiž údajně nespokojen i s českou reprezentační jedničkou Matějem Kovářem.