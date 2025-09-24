Změna pozice a první výhra. Krejčí se podílel na postupu Wolves, fanoušci v něm vidí lídra
Po dvou startech přišla velká změna. Personální, ale hlavně systémová. Ladislav Krejčí nastoupil za Wolverhampton poprvé na pozici středního obránce. A tah portugalského trenéra Vita Pereiry vyšel na výbornou. Český reprezentant přispěl k domácí výhře 2:0 nad Evertonem a postupu do 4. kola anglického Ligového poháru.
„Tohle mi hodně chybělo,“ zdůraznil trenér Pereira v úterý pozdě večer. „Chyběly mi úsměvy hráčů a fanoušků. A myslím, že dneska máme opravdu hodně důvodů se usmívat,“ pokračoval v pozápasovém rozhovoru.
Což bylo znát také na Krejčím. Postavil se před tribunu s domácími příznivci, zatleskal jim a u toho se viditelně culil. Emotivní moment zachytila fotografie, u které se objevil následující popisek: „Získáváme zpátky ten vítězný pocit.“
Wolverhampton si připsal teprve druhou soutěžní výhru v této sezoně, byť v Premier League zůstává po pěti kolech na posledním místě bez bodu. „Dobrý výsledek může všechno změnit – nastavení týmu, atmosféru,“ prohlásil s velkou nadějí v hlase portugalský kouč. „Bylo hezké vidět hráče, jak mají sebevědomí, jak hrají dobrý fotbal, jak vytváří na soupeře tlak, jak kontrolují hru a jaký mají charakter,“ pokračoval.
Oproti minulým týdnům šlo pochopitelně a o výrazné zlepšení v týmovém výkonu. Zejména v defenzivní fázi, za kterou byl Wolverhampton kritizovaný. Vždyť inkasoval čtrnáct gólů v šesti soutěžních zápasech.
Proto nastaly proti Evertonu zásadní změny. Trenér Pereira nechal stranou tolik oblíbené rozestavení 3-4-3 a postavil do základní sestavy čtyřčlennou obranu. „Měli jsme jen jeden den na změnu, ale záměr hry zůstal stejný,“ poznamenal portugalský kouč. „V tuto chvíli můžeme použít obě formace, za což jsem moc rád.“
Rozjel gólovou akci a dirigoval parťáky
Klíčovým tahem bylo stažení Krejčího na pozici levého stopera, místo něj naskočil do záložní řady Brazilec Andre. Oba podle zahraničních hodnocení patřili k nejlepším hráčům v utkání.
„Nejsem tady proto, abych sám sebe těšil, ale abych našel řešení. Abych dal hráče na pozici, kde se budou cítit pohodlně a hráli na vysoké úrovni. A dneska se mi to líbilo,“ řekl Pereira.
Krejčí odehrál celé utkání potřetí v řadě, tentokrát přihodil 97 minut. Zejména v prvním poločase byl aktivní na balonu, dokonce rozjel první gólovou akci. Vyvezl míč na soupeřovu polovinu, zvednul hlavu a levačkou nacentroval do pokutového území. „Je progresivní v každém momentu,“ chválil ho už dřív David Edwards, legendární záložník Wolverhamptonu.
Ladislav Krejčí akci rozpohyboval 👉 Marshall Munetsi zakončil! Wolves jdou proti Evertonu do vedení! 🇨🇿🐺#NovaSport | #CarabaoCuppic.twitter.com/bDCkCfX3hc— Nova Sport (@novasport_cz) September 23, 2025
Přesto tentokrát byla stěžejní práce do defenzivy, která přinesla anglickému týmu první čisté konto v této sezoně. Byl hlasitý, dirigoval parťáky, ukazoval jim, kde mají stát. A v osobních soubojích s Betem, urostlým útočníkem, si počínal důrazně, dělal si prostor, odstrkoval ho rukama.
„Pokud hráči cítí sebevědomí, mohou hrát na této úrovni. Kluci ukázali, že mají na úroveň Premier Leaguem a můžeme všem konkurovat,“ zakončil Pereira.
A je pravděpodobné, že i v dalších utkáních bude počítat s Krejčím. Mimochodem, český reprezentant posbíral po prvních týdnech na nové adrese pozitivní body u fanoušků Wolverhamptonu. Na sociálních sítích ho označují za nejlepší letní posilu, vidí v něm lídra a už se objevily i hlasy, že jde o budoucího kapitána týmu.
Krejčí proti Evertonu (97 minut)
Statistika
Hodnota
Góly / asistence
0 / 0
Očekávané góly / asistence (xG/xA)
0,07 / 0,01
Střely / na branku
1 / 0
Přihrávky / úspěšné
68 / 59
Přihrávky do finální třetiny / úspěšné
5 / 3
Přihrávky do vápna / úspěšné
1 / 1
Osobní defenzivní souboje / vyhrané
4 / 3
Osobní vzdušné souboje / vyhrané
4 / 1
Zachycené míče
4
Zisky míče
11
Ztráty míče
9
Fauly
0
Zdroj: Wyscout
Wolverhampton v této sezoně
Soupeř
Výsledek
Soutěž
Manchester City
0:4
Premier League
Bournemouth
0:1
Premier League
West Ham
3:2
Anglický pohár
Everton
2:3
Premier League
Newcastle
0:1
Premier League
Leeds
1:3
Premier League
Everton
2:0
Anglický pohár