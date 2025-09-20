Předplatné

LAAAAADDD! Krejčího radost vystřídala deprese. Z týmu na dně do týmu na dně

Ladislav Krejčí v dresu Wolverhamptonu
Ladislav Krejčí v dresu WolverhamptonuZdroj: Profimedia.cz
Nekompromisní zakončení Ladislava Krejčího proti Leedsu
Ladislav Krejčí v dresu Wolverhamptonu
Ladislav Krejčí slaví se spoluhráči svůj gól proti Leedsu
Ladislav Krejčí v souboji s Jaydenem Boglem
5
Fotogalerie
Petr Adam
Anglie - Premier League
Začít diskusi (0)

Už třináctý český fotbalista se trefil v historii Premier League. Ladislav Krejčí navázal na Bergera, Baroše, Rosického a spol. hned ve svém prvním domácím zápasu za Wolverhampton. Tím však dobré zprávy pro letní posilu končí. Prohra 1:3 s Leedsem znamená pro Wolves potvrzení jasně posledního místa v Premier League.

Vypadalo to jako pohádka. Když se v 8. minutě Krejčí zjevil po přihrávce Lópeze před brankářem Leedsu Darlowem, nedal mu šanci. Sebedůvěra z jeho pohybů byla znát.

LAAAAAAAAADDDDDDDDDDD!!!!!!!!!. Tak zachytil euforii klubový účet na síti X. „Povedený náběh, skvělé, klidné, dobře umístěné zakončení,“ zaujal gól v podání bývalého kapitána Sparty anglického novináře Nathana Judaha přímo na stadionu.

Jenže nálada se rychle pokazila. Už do poločasu dokázal Leeds otočit utkání na 3:1, druhému gólu z přímého kopu předcházel Krejčího faul. Totální kolaps.

Jen pět týmů v historii Premier League nebodovalo v prvních pěti zápasech sezony, teď se přidal další. To není nejlepší vklad do sezony. Navíc v týdnu, kdy trenér Vitor Pereira podepsal prodloužení smlouvy o tři roky do léta 2029. Po konci zápasu se na stadionu ozývalo od fanoušků naštvané i zklamané bučení.

Minule pod Pereirou dokázal Wolverhampton sestup odvrátit, tentokrát je zatím největším kandidátem na padáka.

„Nikdo nechtěl být v podobné situaci. Nemůžeme o vedení přijít jako dnes. Je to o naší mentalitě, musíme být lepší, protože tahle soutěž je moc těžká na to, abychom si v ní počínali takovým způsobem,“ hodnotil krizi norský útočník Wolverhamptonu Jorgen Strand Larsen.

Krejčí si mohl myslet, že po přestupu z Girony přijde na lepší myšlenky. Jeho předchozí tým je po pěti kolech ve španělské La Lize také poslední, dnes odpoledne schytal domácí debakl s Levante 0:4.

Odrazit se pryč z deprese zkusí Wolverhampton příští víkend na Tottenhamu. To nebude lehké, stejně jako nejspíš celý zbytek sezony pro Krejčího tým.

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Liverpool550011:515
2Tottenham531110:310
3Arsenal43019:19
4Crystal Palace52306:29
5Bournemouth43016:59
6Chelsea42209:38
7Sunderland42115:37
8Everton52126:57
9Leeds52124:77
10Manchester City42028:46
11Newcastle41213:35
12Fulham41213:45
13Brighton51226:85
14Nottingham Forest51225:95
15Brentford41125:74
16Manchester Utd.41124:74
17Burnley51135:84
18West Ham51045:133
19Aston Villa40220:42
20Wolves50053:120
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů