LAAAAADDD! Krejčího radost vystřídala deprese. Z týmu na dně do týmu na dně
Už třináctý český fotbalista se trefil v historii Premier League. Ladislav Krejčí navázal na Bergera, Baroše, Rosického a spol. hned ve svém prvním domácím zápasu za Wolverhampton. Tím však dobré zprávy pro letní posilu končí. Prohra 1:3 s Leedsem znamená pro Wolves potvrzení jasně posledního místa v Premier League.
Vypadalo to jako pohádka. Když se v 8. minutě Krejčí zjevil po přihrávce Lópeze před brankářem Leedsu Darlowem, nedal mu šanci. Sebedůvěra z jeho pohybů byla znát.
LAAAAAAAAADDDDDDDDDDD!!!!!!!!!. Tak zachytil euforii klubový účet na síti X. „Povedený náběh, skvělé, klidné, dobře umístěné zakončení,“ zaujal gól v podání bývalého kapitána Sparty anglického novináře Nathana Judaha přímo na stadionu.
Jenže nálada se rychle pokazila. Už do poločasu dokázal Leeds otočit utkání na 3:1, druhému gólu z přímého kopu předcházel Krejčího faul. Totální kolaps.
Jen pět týmů v historii Premier League nebodovalo v prvních pěti zápasech sezony, teď se přidal další. To není nejlepší vklad do sezony. Navíc v týdnu, kdy trenér Vitor Pereira podepsal prodloužení smlouvy o tři roky do léta 2029. Po konci zápasu se na stadionu ozývalo od fanoušků naštvané i zklamané bučení.
Minule pod Pereirou dokázal Wolverhampton sestup odvrátit, tentokrát je zatím největším kandidátem na padáka.
„Nikdo nechtěl být v podobné situaci. Nemůžeme o vedení přijít jako dnes. Je to o naší mentalitě, musíme být lepší, protože tahle soutěž je moc těžká na to, abychom si v ní počínali takovým způsobem,“ hodnotil krizi norský útočník Wolverhamptonu Jorgen Strand Larsen.
Krejčí si mohl myslet, že po přestupu z Girony přijde na lepší myšlenky. Jeho předchozí tým je po pěti kolech ve španělské La Lize také poslední, dnes odpoledne schytal domácí debakl s Levante 0:4.
Odrazit se pryč z deprese zkusí Wolverhampton příští víkend na Tottenhamu. To nebude lehké, stejně jako nejspíš celý zbytek sezony pro Krejčího tým.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liverpool
|5
|5
|0
|0
|11:5
|15
|2
Tottenham
|5
|3
|1
|1
|10:3
|10
|3
Arsenal
|4
|3
|0
|1
|9:1
|9
|4
Crystal Palace
|5
|2
|3
|0
|6:2
|9
|5
Bournemouth
|4
|3
|0
|1
|6:5
|9
|6
Chelsea
|4
|2
|2
|0
|9:3
|8
|7
Sunderland
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|8
Everton
|5
|2
|1
|2
|6:5
|7
|9
Leeds
|5
|2
|1
|2
|4:7
|7
|10
Manchester City
|4
|2
|0
|2
|8:4
|6
|11
Newcastle
|4
|1
|2
|1
|3:3
|5
|12
Fulham
|4
|1
|2
|1
|3:4
|5
|13
Brighton
|5
|1
|2
|2
|6:8
|5
|14
Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|5:9
|5
|15
Brentford
|4
|1
|1
|2
|5:7
|4
|16
Manchester Utd.
|4
|1
|1
|2
|4:7
|4
|17
Burnley
|5
|1
|1
|3
|5:8
|4
|18
West Ham
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|19
Aston Villa
|4
|0
|2
|2
|0:4
|2
|20
Wolves
|5
|0
|0
|5
|3:12
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup