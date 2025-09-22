Kam s Krejčím? Možné řešení krize, je progresivní. Šustr chválil pasy na 40 metrů
Jízdu anglickou ligou odstartoval na překvapivém místě. Ladislav Krejčí, aktuálně jeden z top českých stoperů, odehrál první dva zápasy za Wolverhampton na pozici defenzivního záložníka. A byť vstřelil v sobotu proti Leedsu (1:3) premiérový gól na nové adrese, spekuluje se o možné změně. „Bylo vidět, že si ještě zvyká,“ prohodil pro deník Sport a web iSport trenér Pavel Šustr, jenž vedl Krejčího už v mládeži brněnské Zbrojovky.
Když se na veřejnost dostaly první zprávy o možném transferu Ladislava Krejčího do Wolverhamptonu, angličtí experti řešili, kde bude vlastně hrát. Moc dobře věděli, že bývalý sparťanský kapitán má zkušenosti na dvou postech.
Premiéru si odbyl ve středu zálohy, konkrétně na pozici šestky. „Sám jsem to nečekal,“ líčil Krejčí po prohře 0:1 nad Newcastlem. „Myslel jsem si, že určitě začnu v obraně a maximálně občas zaskočím v záloze,“ uvedl v pozápasovém rozhovoru pro CANAL+ Sport.
„Byl naším nejlepším hráčem, v první půli toho udělal dost dobře. Je velmi kvalitní na balonu, neztrácel ho. Při každé přihrávce hodně přemýšlel, byl progresivní v každém momentu,“ komentoval Krejčího první start v Anglii bývalý záložník David Edwards, který v minulosti strávil ve Wolverhamptonu přes devět let.
Přesto je i směrem k české reprezentaci téma, že Krejčí odehrál i sobotní utkání proti Leedsu uprostřed hřiště, jeho parťákem byl Brazilec Joao Gomes. „Nejlepší roky odehrál na pozici středního obránce, proto je překvapení, že ho trenér dal rovnou na pozici středního záložníka,“ řekl Pavel Šustr, momentálně trenér české reprezentace do šestnácti let. „A to ještě vzhledem k tomu, že anglická liga je pořádná jízda.“
Šestadvacetiletý rodák z Rosic má dost zkušeností z pozice defenzivního záložníka. Hrál na ní i na začátku sparťanského angažmá, naposledy si ji vyzkoušel v říjnu 2023 proti Hradci Králové (3:1), když letenský tým hrál kvůli vyloučení Victora Olatunjiho v oslabení. A Krejčí patřil k nejlepším na trávníku.