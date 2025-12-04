Předplatné

SESTŘIH: Manchester Utd. - West Ham 1:1. Hosté se Součkem v základu berou cenný bod

Video placeholder
SESTŘIH: Manchester United - West Ham 1:1. Souček zpátky v základu, pomohl k bodu • Zdroj: Canal+ Sport
Tomáš Souček v dresu West Hamu
Tomáš Souček slaví gól do sítě Burnley
Anglie - Premier League
Sestupem ohrožený West Ham uhrál ve čtrnáctém kole anglické fotbalové ligy remízu 1:1 na hřišti Manchesteru United. Český záložník Tomáš Souček byl poprvé od 24. října v základní sestavě „Kladivářů“ a krátce před vyrovnáním v 83. minutě střídal.

Po bezbrankové první půli se jako první na Old Trafford prosadili domácí. V 58. minutě se Casemirova střela dostala k Diogovi Dalotovi, jenž střelou z úrovně značky pro pokutový kop otevřel skóre. Sedm minut před koncem řádné hrací doby vybojovali hosté bod, poté co hlavičku Jarreda Bowena po rohu ještě vykopl z brankové čáry Noussair Mazraoui, ale při dorážce se už Soungoutou Magassa nemýlil.

Manchester nevyužil šanci posunout se na páté místo a je osmý. West Ham je třetí od konce s dvoubodovou ztrátou na nesestupové příčky.

KonecLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal15103228:933
2Manchester City15101435:1631
3Aston Villa1593322:1530
4Chelsea1574425:1525
5Everton1573518:1724
6Crystal Palace1465318:1123
7Sunderland1565418:1723
8Liverpool1572624:2423
9Tottenham1564525:1822
10Brighton1464424:2022
11Newcastle1564521:1922
12Manchester Utd.1464422:2122
13Bournemouth1555521:2420
14Brentford1561821:2419
15Fulham1452719:2217
16Leeds1543819:2915
17Nottingham Forest1543814:2515
18West Ham1433816:2812
19Burnley15311116:3010
20Wolves1402127:292
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

