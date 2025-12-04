SESTŘIH: Manchester Utd. - West Ham 1:1. Hosté se Součkem v základu berou cenný bod
Sestupem ohrožený West Ham uhrál ve čtrnáctém kole anglické fotbalové ligy remízu 1:1 na hřišti Manchesteru United. Český záložník Tomáš Souček byl poprvé od 24. října v základní sestavě „Kladivářů“ a krátce před vyrovnáním v 83. minutě střídal.
Po bezbrankové první půli se jako první na Old Trafford prosadili domácí. V 58. minutě se Casemirova střela dostala k Diogovi Dalotovi, jenž střelou z úrovně značky pro pokutový kop otevřel skóre. Sedm minut před koncem řádné hrací doby vybojovali hosté bod, poté co hlavičku Jarreda Bowena po rohu ještě vykopl z brankové čáry Noussair Mazraoui, ale při dorážce se už Soungoutou Magassa nemýlil.
Manchester nevyužil šanci posunout se na páté místo a je osmý. West Ham je třetí od konce s dvoubodovou ztrátou na nesestupové příčky.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|15
|10
|3
|2
|28:9
|33
|2
Manchester City
|15
|10
|1
|4
|35:16
|31
|3
Aston Villa
|15
|9
|3
|3
|22:15
|30
|4
Chelsea
|15
|7
|4
|4
|25:15
|25
|5
Everton
|15
|7
|3
|5
|18:17
|24
|6
Crystal Palace
|14
|6
|5
|3
|18:11
|23
|7
Sunderland
|15
|6
|5
|4
|18:17
|23
|8
Liverpool
|15
|7
|2
|6
|24:24
|23
|9
Tottenham
|15
|6
|4
|5
|25:18
|22
|10
Brighton
|14
|6
|4
|4
|24:20
|22
|11
Newcastle
|15
|6
|4
|5
|21:19
|22
|12
Manchester Utd.
|14
|6
|4
|4
|22:21
|22
|13
Bournemouth
|15
|5
|5
|5
|21:24
|20
|14
Brentford
|15
|6
|1
|8
|21:24
|19
|15
Fulham
|14
|5
|2
|7
|19:22
|17
|16
Leeds
|15
|4
|3
|8
|19:29
|15
|17
Nottingham Forest
|15
|4
|3
|8
|14:25
|15
|18
West Ham
|14
|3
|3
|8
|16:28
|12
|19
Burnley
|15
|3
|1
|11
|16:30
|10
|20
Wolves
|14
|0
|2
|12
|7:29
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup