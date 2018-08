Ďábelské trio řádí! Mbappé, Neymar a Cavani zase hrají spolu a dávají góly

Tři kola, plný počet bodů a ideální vykročení za obhajobou titulu. V Paříži mohou být se startem nové sezony spokojení. Pozitivní je pro vedení klubu zejména zjištění, že se začínají rozjíždět útočná esa týmu.

Do všech třech úvodních zápasů nové sezony zasáhl pouze Neymar, ale před týdnem už zvládl odehrát poločas i Kylian Mbappé. O víkendu se objevil po boku Brazilce v základní sestavě, trenér Tuchel mohl na hrot útoku poprvé po zranění lýtka využít i Edinsona Cavaniho. Společně se tito tři objevili v základní sestavě poprvé po půl roce.

A pařížské ofenzivní letce se od prvních minut dařilo. Neuběhla ani čtvrthodina a přišla první ukázka toho, jak silné toto trio je. Neymar se rozeběhl po pravé straně hřiště a našel před brankou Cavaniho, který otevřel skóre zápasu. Uruguayskému forvardovi stačilo pouhých 12 minut, aby se zapsal mezi střelce. Na jeho trefu hosté zareagovali v závěru poločasu, kdy Mangani proměnil pokutový kop a vyrovnal.

Po přestávce ale začala naplno úřadovat dvojice Mbappé – Neymar. První jmenovaný nejprve poslal nadýchaný centr od Di Maríi z první ke vzdálenější tyči a vrátil PSG vedení. Zanedlouho se devatenáctiletý francouzský mistr světa po narážečce s Rabiotem dostal za obranu, neunáhlil se a na zlatém podnose předložil míč Neymarovi, který už neměl problém poslat jej do sítě a upravit na konečných 3:1.

„Vyhráli jsme naprosto zaslouženě, i když to nebylo snadné utkání. Nepůsobili jsme na hřišti tak svěže, jak bychom měli, ale to je dáno tím, že jsme měli za sebou týden plný náročných tréninků,“ uvedl po zápase trenér PSG Thomas Tuchel. „V tuto chvíli je pro mě nesmírně důležité mít na hřišti Neymara s dalšími třemi klíčovými hráči. Myslím tím Mbappého, Cavaniho a Di Maríu. Chci najít v sestavě místo pro všechny čtyři,“ zdůraznil německý kouč.

Pro Neymara, který na nedávném šampionátu v Rusku zaujal spíš svými teatrálními pády, začala nová sezona skvěle, zapsal se mezi střelce ve všech třech zápasech. Tři góly má na svém kontě také Mbappé, který na ně ale potřeboval o polovinu méně času.

Kometa letošního světového šampionátu totiž do prvního zápasu nezasáhla a do utkání s Guignampem nastoupila až po přestávce. Ale i 45 minut stačilo francouzskému supertalentu na to, aby zápas 2. kola dvěma góly rozhodl. Na svůj povedený výkon navázal i o víkendu, kdy si proti Angers připsal opět vítězný gól a navrch přidal asistenci na trefu Neymara.

PSG je po třech kolech na prvním místě s plným bodovým ziskem a vykročilo za obhajobou titulu nejlépe, jak mohlo. Krok drží pouze Dijon, který má ale horší skóre.

A to se trio MCN teprve začíná rozjíždět. Klíčoví hráči PSG ukázali svou obří sílu už v minulé sezoně, kdy společně nastříleli v Ligue 1 šedesát branek, tedy více než 16 týmů nejvyšší francouzské soutěže. Cavani se trefil 28krát, Neymar přidal 19 zásahů a Mbappé 13.

Nikde ale není psáno, že se do konce přestupního období toto trio přeci jen ještě nerozpadne. Kolem Mbappého a Neymara stále krouží Real Madrid. Z PSG zatím na jakékoliv nabídky zní rezolutní ne, obzvláště u těch týkajících se Mbappého.

Existuje jedna věc, která přeci jen Realu dává naději na realizaci bombastického transferu. UEFA stále prošetřuje finance pařížského klubu, který v minulém roce investoval astronomické sumy právě do brazilské superstar a francouzského klenotu.

Případný trest by mohl PSG donutit prodávat. A v tu chvíli je Real nachystaný, aby brazilského mága rychle převlékl do svého dresu…