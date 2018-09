Francouz udivil mrštností, pak skvěle chytal. Nepustí Buffona do brány?

Brankáři mají různé způsoby a rituály, které před začátkem zápasu opakují, aby se dostali do potřebné provozní teploty. Rychlé protažení či symbolické poklepání pro štěstí na tyčky. Areola ale přišel s něčím nevídaným. Nedělní souboj Francie s Nizozemskem začal prudkým výskokem na brankové čáře, ze kterého vykopl nohu až do břevna! Na 195 centimetrů vysokého borce opravdu zajímavý kousek, který jen potvrdil, jak je gólman filipínského původu obratný.

Video z nezvyklé rozcvičky vzbudilo na sociálních sítích velký ohlas, fanoušci Areolu přirovnávají k Zlatanu Ibrahimovičovi, jenž navzdory výraznému vzrůstu také několikrát překvapil technikou a hbitostí.

Just Areola warming up before a matchpic.twitter.com/UwEXrfSso5