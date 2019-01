Dusno v PSG. Rabiot podal na klub stížnost, komise mu vyhověla | iSport.cz

Fotbalisté PSG vstoupili do utkání na hřišti CZ Bělehrad skvěle, do vedení je brzy poslal Edinson Cavani • Reuters

Rabiot z PSG střílí gól do sítě Chelsea • Reuters

Adrien Rabiot se vrátí zpět do "A" týmu PSG • Reuters

V kabině PSG je pořádné dusno. A opět za to může Adrien Rabiot. Střední záložník byl v prosinci přeřazen do rezervního týmu, když poněkolikáté odmítl prodloužit stávající kontrakt. Proti kroku svého zaměstnavatele následně podal stížnost k ligové komisi, jež hráči vyhověla a přinutila francouzského giganta povolat jej zpět do hlavního týmu.