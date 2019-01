Princ a chuďas. PSG valí za titulem, Monako naštvalo nefunkční video | iSport.cz

Nepřemožitelní! Tak se mohou i po 19. kole cítit fotbalisté PSG. Ti naplno ukázali, kdo že je pánem Ligue 1. O motivaci měli postaráno. Ano, hráli sice s posledním Guingampem, ale právě s tímto mužstvem vypadli z poháru (1:2) a tak chtěli sobě i všem okolo ukázat, že se jednalo o velký zkrat. „Bylo to pro nás speciální utkání. Chtěli jsme ukázat, že jsme ve Francii stále nejlepším týmem a přesně jsme to udělali,“ uvedl po utkání zkušený brankář PSG Gianluigi Buffon.

Na hřišti byli k nezastavení, a nakonec z toho byla rekordní domácí ligová výhra 9:0. Doposud nejvyšší vítězství bylo 8:0 nad Dijonem z minulé sezony. Totální rozklad soupeře řídilo hvězdné útočné trio Edinson Cavani, Kylian Mbappé a Neymar. První dva jmenovaní zaznamenali hattrick, Brazilec přidal dva góly a na konečných 9:0 upravil v 83. minutě Thomas Meunier.

„Myslím si, že jsem nikdy neviděl výhru 9:0 v lize. Předvedli jsme absolutně perfektní výkon,“ liboval si po zápase trenér Pařížanů Thomas Tuchel.

Pařížané válcují v lize jednoho soupeře za druhým a s velkou pravděpodobností píší další titulový příběh. To v Monaku je vše opačně. V knížecím klubu řeší, jak se dostat z bojů o záchranu. Angažovali francouzskou legendu Thierryho Henryho na post trenéra, na začátku zimního přestupního období přivedli do zálohy zkušeného Cesca Fabregase, ale stále se nedaří.

Posledním příkladem zmaru je víkendová prohra 1:5 se Štrasburkem. Nutno říci, že Monako odehrálo většinu utkání v deseti, když už v 7. minutě viděl červenou kartu Naldo, ale i tento moment ukázal monacké trápení. Záložník Fode Ballo Toure chtěl sebrat soupeři míč, ale místo toho vyslal do úniku hostujícího Ludovica Ajorqueho, který mířil sám na branku a Naldovi nezbývalo než ho stáhnout k zemi.

Oslabené Monako rychle inkasovalo dva góly, na které ještě reagoval snížením Radamel Falcao, ale po přestávce už se trefovali jen hosté. Ti nakonec od 69. minuty dohrávali po vyloučení Stefana Mitroviče také v deseti, ale o snadnou výhru se připravit nenechali.

Trenér Henry kousal další prohru hodně těžko, navíc cítil křivdu. Zhruba po hodině hry, kdy Štrasburk vedl 2:1, se Monačtí dožadovali odpískání penalty poté, co Lionel Carole škrtl o nohu zakončujícího Moussy Sylly. „Když jsem se zeptal čtvrtého rozhodčího, proč se nepodívají na video, které by určitě penaltu ukázalo, řekl mi, že VAR nefunguje,“ zlobil se Henry.

„Zajímalo by mě, jak je možné, že VAR nefungoval. Nerozumím tomu. Když jsem přišel do šatny a podíval se na obrázky inkriminovaného momentu, viděl jsem, že to měla být penalta. Snažte se tedy pochopit můj hněv,“ dodal bývalý střelec Arsenalu a francouzské reprezentace.

Kdoví, jak by se zápas vyvíjel, kdyby sudí penaltu nařídili. Třeba by se Monako nastartovalo k lepšímu výkonu před svými fanoušky. Vždyť právě ztráty na vlastním hřišti jsou faktorem, který Monako výrazně táhne ke dnu. Finalista Ligy mistrů z roku 2004 totiž v této sezoně na domácím stadionu ještě nevyhrál a není tak divu, že se s pouhými 15 body po 21 odehraných zápasech krčí na předposledním místě tabulky.