Dúbravka by mohl nahradit Buffona! PSG sonduje, Newcastle zná cenu | iSport.cz

Martin Dúbravka bude do konce sezony hostovat ze Sparty v anglickém Newcastlu • www.nufc.co.uk

Tenhle přestup by fanoušci Newcastlu neviděli vůbec rádi. Slovenský gólman Martin Dúbravka se stal v anglickém klubu miláčkem tribun, minulou sezonu dokonce odchytal v Premier League plnou porci 38 zápasů. Teď se však spekuluje o jeho přesunu do francouzského PSG, kde by mohl nahradit legendárního Gianluigiho Buffona.