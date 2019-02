Dúbravku ocenili v Anglii. Skvělý nákup, smekl Shearer. Chválil i Benítez | iSport.cz

Slovenského reprezentanta, který do Premier League přišel ze Sparty v lednu 2018 nejprve na hostování a v létě došlo k trvalému přestupu, ocenění příjemně překvapilo. „Je to úžasné. Když jsem dostal zprávu, že jsem cenu vyhrál, nemohl jsem tomu uvěřit. Strávil jsem v Newcastlu úžasný rok, ale byl to jen první rok, víte jak to myslím,“ uvedl Dúbravka.

„Od chvíle, kdy jsem přišel, byli všichni přátelští a ve všem mi pomáhali. Každý týden, když jsem se vracel po náročném cestování ze zápasu domů, jsem díky tomu cítil, že si místo v týmu zasloužím," zavzpomínal na své začátky v klubu.

Dúbravka se stal vítězem 39. ročníku ankety. Předchozí ročník vyhráli společně Jamaal Lascelles a Matt Ritchie. V minulosti pak cenu převzali hráči jako Alan Shearer, Kevin Keegan, Peter Beardsley, Chris Waddle či Shay Given. „Je pro mě obrovskou ctí být součástí této skvělé historie. Jsem si vědom toho, jací skvělí hráči tuto cenu vyhráli přede mnou. Jsem poctěn, že jsem ji získal také,“ přiznal slovenský gólman.

Bývalý brankář Sparty, Liberce, Esbjergu a Žiliny si krom ocenění vysloužil slova chvály od legendy Newcastlu a anglické reprezentace Alana Shearera. „V posledních pár zápasech prožíval těžké období. Myslím tím zaváhání s Wolverhamptonem i ve Wembley proti Tottenhamu. Obecně to byl ale skvělý nákup, když se podíváte na částky, které jsou vypláceny za některé hráče,“ podotkl bývalý kapitán Albionu.

„Pokud se mu podaří ony chyby odstranit, bude to skvělé, ale jak říkám, byl to skvělý nákup. Osobně ho neznám, ale podle toho, co vidím na hřišti, má dobrý charakter. Nebojí se, že udělá chybu. Pár jich sice udělal, ale chybují všichni hráči. On se ale ze zaváhání rychle oklepal a poučil,“ dodal Shearer.

Pozadu s chválou nezůstal ani trenér Newcastlu Rafael Benítez. „Jsem za Martina nesmírně rád. Byl pro nás masivním podpisem. S jeho příchodem došlo v týmu k velké změně ve druhé polovině sezony. Má za sebou opravdu vynikající rok," řekl směrem k Dúbravkovi španělský stratég. „Je to obrovský profesionál a je skvělým příkladem pro mladé hráče. Jsem velmi rád, že si lidé uvědomují, jak je dobrý," dodal.