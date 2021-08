Noví Galacticos v Paříži: Neymar-Mbappé-Messi a hvězdy zdarma

V PSG se dávají dohromady noví Galácticos • FOTO: koláž iSport.cz Teď, nebo nikdy. Vedení Paris St. Germain připravuje plány na dobytí evropského vrcholu a zároveň skládá tým s kvalitami, které fotbalový svět už dlouho neviděl. Lionel Messi po odchodu z Barcelony spojí síly se svým bývalým spoluhráčem a velkým kamarádem Neymarem. Nebudou to ale jenom oni, kteří by měli „Les Parisiens“ táhnout za slávou. Paříž má tým prošpikovaný světovou kvalitou. Návrat na domácí trůn a dobytí kýženého titulu v Lize mistrů se letos zdají jako povinnost. Po letech velkého utrácení navíc letos Paříž zvládla podepsat hned pět superhvězd zdarma, v čele s legendárním Argentincem Messim, k tomu má k dispozici svoje hvězdné stálice. Nová sezona v Parku Princů slibuje úžasnou fotbalovou zábavu.

Gianluigi Donnnarumma Italská zeď a vítěz mistrovství Evropy, kde se dokonce stal nejlepším hráčem turnaje, zažije první velký přesun v kariéře. Po pěti letech dal sbohem milánskému AC, kde začínal chytat Serii A už v šestnácti letech. Do Paříže přichází zadarmo. O post brankářské jedničky PSG by se měl poprat se stárnoucím, ale stále velmi kvalitním Kostaričanem Keylorem Navasem. Pro francouzského vicemistra se jedná o skvělý podpis, protože si zajistil jistotu v brance pro současnost i budoucnost. Rodák z Castellammare di Stabia by si měl pod Eiffelovkou přijít na 12 milionu eur plus bonusy v rozmezí pěti let. Gianluigi Donnarumma už patří PSG • Foto Twitter PSG

Sergio Ramos Milovaný kapitán Realu Madrid se loučil s klubem svého srdce rovněž letos v létě po šestnácti dlouhých a úspěšných letech. Posuďte sami: čtyři tituly v LM, pět titulů v La Lize, dvě prvenství v Copa Del Rey, tři španělské superpoháry a tři Evropské Superpoháry. Ramos se ale nedokázal dohodnout na smlouvě a proto od nového ročníku navlékne tmavě modrou a vyztuží zadní řady PSG. Pařížanům se pětatřicetiletý bývalý španělský reprezentant upsal na 2 roky do června 2023. V klubu se potká například s Presnelem Kimpembem nebo Marquinhosem. Obrana, která budí strach v útočnících celé Evropy už teď! Sergio Ramos se rozloučil s Realem na setkání s prezidentem Florentinem Pérezem • Foto Profimedia.cz

Achraf Hakimi Madridskému rodákovi, který na mezinárodní úrovni reprezentuje Maroko, je teprve 22 let. I přesto má ve svém životopise Real Madrid, Borussii Dortmund nebo Inter Milán. To je docela působivá vizitka, právě proto se Paříž nebála za útočného krajního obránce vysázet 60 milionů eur, částka s bonusy by měla vystoupat až na 71 milionů. Hakimi by měl na pravé straně nahradit odchozího Alessandra Florenziho, zároveň může ale zahrát i vlevo nebo na kraji zálohy. Jeho největší předností je rychlost, své o tom ví i hráči pražské Slavie, kteří agilního obránce museli v Lize mistrů nahánět dva roky zpět. Hakimi se PSG upsal na následujících pět let do roku 2026. Achraf Hakimi se stal novou posilou PSG • Foto ČTK / AP / Michel Euler

Georginio Wijnaldum Záložník, který se nesmazatelně zapsal do srdcí fanoušků Liverpoolu. Jeho výkon v odvetě semifinále Ligy mistrů v roce 2019 proti Barceloně je skoro nezapomenutelný. Prvotně to vypadalo, že Wijnaldum půjde právě do týmu tehdejšího soupeře. Na poslední chvíli ale do jednání vklouzla Paříž a rodáka z Rotterdamu „Barce“ vyfoukla. V hlavním městě Francie si služby třicetiletého záložníka pojistili na tři roky i díky tomu, že byli ochotni Nizozemci nabídnout výrazně tučnější výplatní pásku. Ve městě světel by si měl přijít na 10 milionu eur ročně. V záloze ho ovšem čeká tuhá konkurence v podobě Marca Verratiho či Leandra Paredese. Nizozemský kapitán Georginio Wijnaldum • Foto ČTK/AP

Lionel Messi Opravdu se tak stalo. „Božský Leo“ opustil svůj katalánský domov, cílovou stanicí je Park Princů. Citovat Messiho úspěchy by bylo asi zbytečné, jelikož drobný Argentinec v Barceloně vyhrál všechno, co mohl a sesbíral všechny individuální trofeje, které se daly sesbírat. PSG bylo prakticky jedinou realistickou adresou v Evropě, na kterou mohl zamířit, poté co se Manchester City rozhodl podepsat Jacka Grealishe a pokukuje po Harrym Kaneovi. Na čtyřiatřicetiletého útočníka „zbyla“ právě Paříž. Rozhodně to však není cena útěchy, Messi se zde setká s oblíbeným kolegou Neymarem a představa průnikových přihrávek na Kyliana Mbappého? No to bude něco! Tým Mauricia Pochettina vytvořil nový ofenzivní trojzubec, MNM- Messi, Neymar, Mbappé a na lavičce budou na svoji šanci čekat další argentinská esa Mauro Icardi a Ángel Di María. Argentinská legenda Lionel Messi už nebude hrát za Barcelonu, kde dosáhl fenomenálních úspěchů a stal se nejúspěšnějším fotbalistou historie • Foto ČTK / AP / Manu Fernandez

Neymar Jr Konečně se dočkal. Brazilský klenot už několikrát ve své kariéře projevil zájem oživit spolupráci se svým ex-parťákem Messim. Šance přijde letos. Neymar, jehož přesun do Paříže je stále nejdražším přestupem ve fotbalové historii, měl tým dovést k vysněnému titulu v Lize mistrů. Předloni nechybělo mnoho, PSG se probojovalo až do finále, tam ale padlo s Bayernem. Neymar a jeho souputníci zůstali pod vrcholem. Zapíchnout vlajku na evropský fotbalový Everest by mu měla pomoci asi nejlepší soupiska v posledních letech. Pokud Liga mistrů nevyjde ani letos asi to bude velká blamáž. Brazilský útočník Neymar během semifinále Ligy mistrů mezi PSG a Bayernem Mnichov • Foto ČTK / AP

Kylian Mbappé Celé léto se šeptalo o jeho odchodu pryč, sám hráč prý sní o tom, že jednou bude oblékat dres Realu Madrid, nicméně nechat si uniknout příležitost hrát s Messim, Ramosem nebo Donnarummou? To asi u dvaadvacetiletého Francouze nehrozí. Mbappé, ale zatím neprodloužil svůj kontrakt, který by měl vypršet v létě 2022. Až následující sezona mu ukáže, jestli je čas balit kufry, nebo se upsat na další roky. Stejně jako Neymarovi mu s Paříží chybí jediné, a to sice vyhrát milionářskou soutěž. V minulém ročníku nasázel napříč soutěžemi 42 branek, tohle číslo by se letos mohlo ještě zvednout. Nabízí se otázka, jestli je francouzská Ligue 1 pro mladého kanonýra stále výzvou… Kylian Mbappé hrál v Barceloně skvělý zápas • Foto ČTK/AP

Marco Veratti Už několik sezon patří Marco Veratti k naprostým jistotám záložní řady PSG, výkon týmu stojí a padá na tom, jak zahraje právě osmadvacetiletý Ital. I přesto, že měří pouze 165 centimetrů, na hřišti ho nepřehlédnete. Ukázal se také jako klíčová postava Itálie na uplynulém EURO, kdo ví, kam by bez něj „Squadra Azzura“ došla. Rodák z Pescary je nejdéle sloužícím hráčem francouzského velkoklubu, na jeho soupisce figuruje už od července 2012. V dalším ročníku se může Veratti těšit na záložní spolupráci s Nizozemcem Wijnaldumem, tenhle pár by klidně mohl v příští sezoně být nejlepším duem středopolařů na starém kontinentu. Pařížský záložník Marco Veratti se snaží uniknout Adrienu Thomassonovi ze Štrasburku • Foto Reuters