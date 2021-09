Messiho nový život v PSG: lídr roty snů, trenér tlumí očekávání

Poslední dny v Barceloně

„První let do Barcelony? Bylo mi třináct a celý jsem ho prospal. Cesta do Paříže byla úplně jiná,“ líčil 34letý Messi. „Poslední dny jsem spal těžko. Měl jsem za to, že nová smlouva je formalita. Otec se ráno sešel s Laportou. Pak přijel a oznámil mi: Konec! Barca už není tvůj klub. Musel jsem se uklidnit. Připravit se, abych to řekl Antonelle a dětem. Byla to pro ně rána. Tvrdili jsme jim, že určitě zůstáváme. Plakali jsme, bylo nám bídně. Neměli jsme nic domluvené, byly to nervy. Když táta mluvil s Leonardem, ředitelem PSG, Neymar už o tom věděl. Taky Di María a Paredes zjistili, že existuje možnost přestupu. Otevřeli mi dveře, chtěli, aby to vyšlo. Začíná můj život po životě.“