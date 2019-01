Juventus opět cílí na volné hráče. Do Turína má přijít Ramsey | iSport.cz

Ramsey by měl odejít do Juventusu Turín • Reuters

Záložník Aaron Ramsey po deseti letech změní dres. Reprezentant Walesu se nedohodl s londýnským Arsenalem na prodloužení stávající smlouvy, která mu končí už v červnu. Zájem o jeho služby naopak projevil Juventus, který se s ním už údajně dohodl na spolupráci. 28letý středopolař by se v případě dotažení tranferu stal již několikátou posilou, jež by do Turína zamířila zdarma.