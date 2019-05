Oslava titulu i loučení. Nahradit Allegriho bude těžké, ví Nedvěd | iSport.cz

Juventus si titul zajistil už před měsícem, kýženou trofej však oslavili hráči až v neděli. Hráči „Staré dámy“ se v 37. kole italské soutěže naposledy v této sezoně představili před svými fanoušky, a po remíze 1:1 s Atalantou Bergamo popáté v řadě oslavili ligové prvenství.

V hledišti moderního stadionu se sešla řada fotbalových legend, včetně klubové ikony Gianluigi Buffona. A nebylo to pouze kvůli oslavám triumfu. Juventus se zároveň loučil s trenérem Massimilianem Allegrim, s nímž po sezoně překvapivě ukončí spolupráci.

Charismatický Ital se během pěti let strávených na lavičce italského velkoklubu stal vůbec nejúspěšnějším trenérem v historii Serie A, když všechny sezony zakončil ligovým titulem. Se svým týmem také čtyřikrát ovládl domácí pohár, celkově se podepsal pod jedenáct trofejí. Kdo převezme jeho roli, zatím není jasné.

Tato éra se již nebude opakovat, tuší Nedvěd

Na hledání vhodné náhrady se bude podílet i Pavel Nedvěd, který je viceprezidentem turínského velkoklubu. Ví, že to nebude vůbec jednoduché, Allegri totiž udělal v Juventusu kus práce. „Byl to velice důležitý cyklus, nemyslím si, že se bude někdy opakovat. Max vyhrál jedenáct trofejí. Dokázal vše, co jsme po něm žádali. Zaslouží si poděkování,“ uvedl bývalý český záložník.

Allegriho odstoupení prý nemá žádný konkrétní důvod. „Tato éra má přirozený konec, žádný speciální důvod. Všichni jsme museli říct, co uvnitř klubu cítíme, proto to skončilo,“ ujasnil.

Kandidátů na trenérský post je hned několik. Podle italských médií by se do Turína mohli přestěhovat třeba Mauricio Pochettino, kouč Tottenhamu, nebo Allegriho předchůdce Antonio Conte. „Učiníme nějaké rozhodnutí, nemáme na spěch, můžeme si vzít čas. Samozřejmě to nebude lehké, víme, že se tato éra už nikdy nemůže opakovat.“

O žádném jméně zatím neuvažoval. „Doposud jsme hodnotili, jakou práci odváděl Max, neptali jsme se na žádné jiné trenéry. Máme nějaké nápady, ale neučinili jsme žádné rozhodnutí. Juventus musí vyhrávat trofeje. Max to dokázal, odvedl tu skvělou práci,“ uzavřel jednonásobný držitel Zlatého míče.

Poslední zápas odehraje Juventus pod Allegrim v neděli, kdy se v rámci závěrečného kola představí na půdě deváté Sampdorie Janov.