Maldini z AC Milán se pustil do strůjce Lipska: Místo italštiny se uč respektu | iSport.cz

Poslední titul pamatují fanoušci AC Milán ze sezony 2010/11. Následovalo druhé a třetí místo a poté už to šlo s tradičním účastníkem Serie A z kopce. Mezi elitu se snaží marně vrátit dodnes. Bez úspěchu.

I proto současný předseda Ivan Gazidis, který dříve šéfoval například anglickému Arsenalu, vymýšlí, jak Juventus odstřihnout od moci. Jedním z jeho nápadů je angažovat německého odborníka Ralfa Rangnicka.

Ten v minulosti působil v roli kouče či sportovního ředitele v Red Bullu Salcburk a Lipsku, kde postavil základy pro současné úspěchy. Hoffenheim zase Rangnick vytáhl ze třetí německé ligy do bundesligy.

V současné chvíli pracuje jako šéf fotbalového rozvoje několika organizací Red Bullu (v New Yorku, Brazíli a Lipsku). Návratu k trénování se však nebrání.

I proto jej novináři oslovili, aby se vyjádřil k údajné nabídce z Milána. „Potřeboval bych mít v klubu tak silnou pozici, abych měl vliv na veškeré jeho dění. Jinak bych AC nikam neposunul,“ reagoval Rangnick.

To však vyvolalo velkou nevoli v Miláně. Klubová legenda a současný technický ředitel Paolo Maldini takové prohlášení těžce rozdýchával. „Nikdy jsem se s ním o našem klubu nebavil, takže nerozumím tomu, na jaké bázi vydal svoje prohlášení,“ řekl Maldini italské tiskové agentuře.

„Je třeba se na to podívat tak, že německý trenér mluví o jiném klubu, o lidech v něm a říká, že by potřeboval mít vliv na jejich práci, kdežto my tu dál pracujeme a snažíme se, aby sezona nějakým způsobem dopadla. Takže bych mu radil, aby si, než se začne učit italsky, zjistil něco o základních principech respektu,“ obul se bývalý italský reprezentant do Rangnicka.

V současné chvíli je to právě Maldini a trenér Stefano Pioli, kteří mají hlavní vliv na fotbalové operace AC Milán. Zvonimir Boban, který měl fotbalovou strategii klubu původně na starost, byl na začátku roku ze své funkce odvolán. Klub se nyní nachází na sedmé příčce tabulky a na účast v předkole Evropské ligy, kterou drží Neapol, ztrácí tři body.