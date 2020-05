Schickův přestup do Lipska se oddálil, jde o miliony. Agent je v klidu | iSport.cz

Optimistický scénář s uzavřením obchodu do startu bundesligy je pasé. Římské AS nepřistoupilo na požadavky Lipska o čtyřicetiprocentním snížení ceny za českého útočníka Patrika Schicka. Ne, věc není na mrtvém bodě. I nadále probíhají jednání. Nicméně v tuhle chvíli je podle informací iSport.cz nejpravděpodobnější variantou, že k podání ruky mezi oběma kluby dojde až v červnu, spíše v jeho druhé polovině. „S Patrikem jsme stále v komfortní situaci,“ říká hráčův agent Pavel Paska.

Trpělivost, vážení! Takový je výstup z posledních jednání mezi Římem a Lipskem. Mezi oběma kluby je jasno v klíčovém bodě: německá fotbalová továrna touží mít českého reprezentanta ve svém hráčském portfoliu i v dalších sezonách, naproti AS by se rádo hráče zbavilo. Jde o to za kolik… Volně přeloženo: ve hře jsou stamilionové sumy v českých korunách.

Italský list Gazzetta dello Sport v minulých dnech zveřejnil zákulisní informaci, že vedení žlutočervených hodlá slevit z původně smluvené opční částky 29 milionů eur (při současném kurzu jde o 768 milionů korun) a je ochotno přistoupit na obnos ponížený o tři miliony eur. Ovšem pouze v případě, že Lipsko zaplatí ihned vše na dřevo.

To ale těžko klapne. Aktuálně třetí klub tabulky bundesligy by rád vyhandloval mnohem nižší cenu. V Německu se spekulovalo, že by rád ponížil cenu až o čtyřicet procent. Stejnými informacemi disponoval i iSport.cz. Dokonce se reálně uvažovalo, že by vše mohlo být vyřešeno do restartu bundesligy, ale tak rychle to zcela jistě nebude.

„Spíš to vidím až na červen, možná i druhou polovinu června,“ říká Pavel Paska.

Hráčův agent ze společnosti International Sport Management se v minulých dvou týdnech dvakrát vypravil na osobní jednání do Lipska. Příští týden má s vrcholným vedením klubu další dostaveníčko. V kontaktu je z logiky věci i s římským AS. Nad novinkou z Itálie jen mávl rukou.

„Tam se toho napíše,“ směje se. „V tuhle chvíli platí, že se vedou velmi intenzivní obchodní jednání. Všichni vědí, že částka bude nižší. Opce je platná do třicátého června. Je pořád spousta času, je předčasné dělat unáhlená rozhodnutí. A to z obou stran. Jak to vidím, jednání budou ještě dlouhá. Do celé věci vstoupí opakovaný rozjezd bundesligy. Stále platí, že s Patrikem jsme úplně v klidu a v komfortní situaci. Dobře to dopadne. Navíc eviduji zájem i z jiných klubů. Nicméně koncentrujeme se vyloženě na Lipsko.“

Co znamená dobře dopadne?

Že Schick zůstane na vysněné východoněmecké adrese. V těchto dnech se ve speciálním hygienickém režimu připravuje na víkendový restart soutěže, do něhož Lipsko v sobotu odpoledne vstoupí domácím zápasem s Freiburgem (15:30).

Čtyřiadvacetiletý útočník je v „Rotten Bulen“ od loňského léta na ročním hostování z Říma. V novém klubu dosud vstřelil sedm branek v devatenácti zápasech a přispěl též k postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů.

Vše o klubu ZDE