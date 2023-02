Barák o Itálii, areálu snů, šéfovi i zákazu pizzy: Kritika? Myslím si svoje

Šestým rokem brázdí Itálii. Nejdřív start na severu v Udine, pak přesun na jih do Lecce, poté opět návrat na sever, tentokrát do Verony. A od loňského srpna prvně víc do vnitrozemí, konkrétně do Florencie. Po půlroce už dobře ví, že trefil jackpot. „Je to krása,“ pochvaluje si Antonín Barák život v kolébce renesance, v níž by měl po uplatnění opce strávit další čtyři roky.