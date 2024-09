AS Řím pod novým koučem porazil lídra ligy 3:0, první výhra Fiorentiny

AS Řím v týdnu odvolal trenéra Daniele De Rossiho poté, co v prvních čtyřech kolech ani jednou nezvítězil. Nahradil jej bývalým trenérem FC Turín Ivanem Juričem a devětačtyřicetiletý Chorvat svému týmu naordinoval vítěznou taktiku hned v prvním zápase. Domácí poslal do vedení v 19. minutě Dovbyk. Ve druhém dějství tříbodový úspěch Římanů pojistili Dybala z penalty a střídající Baldanzi. Jednadvacetiletý záložník se v dresu AS Řím trefil vůbec poprvé.

Udine poprvé v sezoně prohrálo a kleslo na třetí příčku. AS Řím je s šesti body osmý.

Ve Florencii jako první udeřilo Lazio. Čtyři minuty před poločasem se po Tavaresově centru ze standardní situace hlavou prosadil obránce Gila. O přestávce poslal domácí trenér Palladino do hry Gudmundssona a ten se za tři minuty radoval z proměněné penalty po faulu Guendouziho na Comuzza. Islandský útočník, kterého si v létě klub z Florencie vybral jako posilu i přes dlouhodobé zranění, v lize nastoupil poprvé od 24. května.

V 86. minutě mohl Guendouzi svůj penaltový zákrok odčinit, ale ve velké šanci hlavičkoval jen do břevna. O dvě minuty později navíc Tavares fauloval ve vápně a pokutového kopu Gudmundsson otočil skóre. Fiorentina se po prvním vítězství vyšvihla na 10. místo, Lazio je o tři příčky výše.

Boloňu v Monze poslal ve 24. minutě do vedení hlavou Urbaňski. Domácí srovnali dvě minuty před poločasem poté, co brankář Ravaglia neudržel střelu Maldiniho a vyražený míč pohotově usměrnil do sítě Djurič. Rozhodující moment přišel deset minut před koncem, kdy se dělovou ranou zpoza vápna prosadil dvacetiletý argentinský talent Castro.

Boloňa po historicky úspěšné minulé sezoně, v níž obsadila čtvrté místo v ligové tabulce, do nového ročníku vstoupila třemi remízami a jednou porážkou. V týdnu navíc zahájila svou premiérovou účast v Lize mistrů domácí bezbrankovou remízou s Šachtarem Doněck. První soutěžní výhra přišla až nyní v pátém kole Serie A.

