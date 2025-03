Lazio před odvetou v EL s Plzní: Únava, návrat kapitána i bizarní konec

Viktoria Plzeň musí cítit šanci. Lazio v pondělní dohrávce 28. kola Serie A horkotěžko uhrálo doma remízu 1:1 s Udinese. „Byl to těžký zápas proti nejfyzičtějšímu týmu v celé soutěži. Půjdu asi proti proudu, ale podle mě jsme předvedli dobrý výkon. Jsme zklamaní, ale vidím, že se neustále zlepšujeme,“ odrážel Baroni negativní dotazy novinářů.

Hosté ze severu Apeninského poloostrova Laziu zatápěli především při jeho rozehrávce. Hned zkraje zápasu si díky tomu vytvořili hned několik standardních situací a dostali domácí pod tlak. Když už to vypadalo, že jsou Biancocelesti z nejhoršího venku, otevřel skóre z protiútoku Florian Thauvin.

„Měli za sebou pět dobrých výsledků a celý týden na přípravu. Bylo jasné, že to bude těžké,“ nepřekvapil Baroniho úvod zápasu.

Pomoci mohl velký návrat do sestavy. Kapitán Zaccagni, jenž cestu na západ Čech vynechal z preventivních důvodů. Hlavní hvězda Lazia však prožila nešťastný večer. Šikovnému křídelníkovi v klíčových okamžicích vždy něco chybělo. Jednou to byla přesnost gólové přihrávky, podruhé klid v zakončení a potřetí krok, po němž by uklízel míč do prázdné branky. Viktoria si určitě bude přát, aby po patách běhajícímu kouzelníkovi nepadl střelecký prach na kopačky hned v dalším zápase.

Lazio si tak stejně jako v Plzni pomohlo signálem po rohovém kopu. Na jeho konci byl opět Alessio Romagnoli. „Čtvrteční zápas se na nás podepsal. Bylo vidět, že nám nejdou nohy. Do toho nás trápí zranění,“ cítil italský stoper z týmu vyčerpání a posteskl si, že do zápasu vůbec nezasáhl Nuno Tavares.

Baroni se rozhodl portugalského beka a nejlepšího nahrávače týmu šetřit, aby předešel možnému zranění. Na odvetu s Plzní by však měl být k dispozici.

To se pochopitelně nebude týkat rudých hříšníků Samuela Gigota a Nicoló Rovelly. Ty v sestavě nahradí odchovanec Realu Madrid Mario Gila a zkušený uruguayský středopolař Matías Vecino. Účastník dvou mistrovství světa nastoupil proti Udinese v základní sestavě poprvé od loňského listopadu a vyhranou hlavičkou si připsal gólovou nahrávku.

„Moje první pravidlo je, že nebudu měnit, co funguje. Proto budeme nadále vycházet z formace se dvěma štítovými záložníky. Vecino je výborný v hledání spoluhráčů mezi prostory a Guendouzi hraje jednu z nejlepších sezon kariéry,“ podráždil Baroniho dotaz na možnou změnu formace při absenci Rovelly. Zkušenému Vecinovi evidentně důvěřuje i přes jeho nerozehranost.

Po závěrečném hvizdu na Stadio Olimpico zavládla podrážděná atmosféra. Hněv a frustraci fanoušků ještě podtrhl sudí Marco Piccinini, jenž duel bizarně ukončil třicet vteřin před dovršením avizovaného pětiminutového nastavení.

Viktoria má ve čtvrtek i přes manko z prvního duelu slušnou příležitost vyvolat v příznivcích Lazia ještě mnohem nepříjemnější náladu.