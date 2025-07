Jeho věk, postava, výkony v minulých sezonách nepošlapaly ani poslední tuze zapeklité měsíce. Obránce Martin Vitík odchází ze Sparty do italské Bologni za 375 milionů korun. To je rána, v historii žádný český zadák nestál tolik peněz. Stoper byl na radaru zahraničních (a velmi zajímavých klubů) dlouho. Do Bologni mohl odejít už minulé léto, ale tehdy ho Letenští nepustili, protože v kádru neviděli náhradu.

Jsou to perné dny pro letenské kanceláře. Po příchodu trenéra Briana Priskeho se sice plán na „rozbomardování“ kádru obrousil, přesto je jasné, že z mužstva, které po dvou titulech spadlo do deprese, odejdou klíčoví muži.

První jméno je tady!

Martin Vitík míří do Itálie, bude hrát za Bolognu, která za něj už na konci minulého léta nabízela 18 milionů eur. Tentokrát by podle informací Sportu měla zaplatit o tři méně, přesto je cenovka pro Spartu impozantní.

Vitík totiž za sebou nemá dobrý rok. V létě byl sice zásadním mužem při postupu do Ligy mistrů, kupříkladu v Bukurešti podal proti místnímu FCSB fantastický výkon, ale poté začal chřadnout jako celá Sparta.

Možná za to mohl i fakt, že jej klub nepustil právě do Bologni…

Přesto už tehdy zájem italského týmu, jenž v Serii A skončil devátý, ale po jedenapadesáti letech vyhrál Itralský pohár a postoupil přímo do Ligové fáze Evropské ligy, mladého Čecha očaroval.

Od klubu měl opatrný příslib, že po další sezoně už bude moci svou kariéru posunout dál. Asi to bylo třeba, vždyť Vitík je přes dvaadvacet let vlastně sparťanským matadorem. V české lize zvládl sto devět utkání, to je na jeho věk ohromné číslo. K tomu přidejte osmadvacet duelů v evropských soutěžích, pět v áčkové reprezentaci a jedenapadesát v mládežnických.

Zkrátka talent…

Jeho odchod byl na spadnutí několikrát. Vedle Bologni se mluvilo také o dalších adresách. Na ráně bylo Lipsko, Stuttgart, letos v létě údajně také Atalanta Bergamo. Vysoký zadák však vždycky říkal: „Musíme oddělovat spekulace od toho pravého zájmu, který znamená, že máte na stole papír, víte podmínky, všechno. S manažerem máme nastavené, že když něco hoří, tak si na to sedneme i se Spartou a řešíme to společně.“

Nyní se zájem proměňuje v přestup, který už může zhatit jen zdravotní prohlídka, na niž by měl vyrazit v pátek nebo sobotu.

Pro Spartu by to neměl být obří problém. Už v zimě přivedla na Vitíkovo místo z Baníku Emmanuela Uchennu. Navíc jsou tady zkušení Asger Sörensen, Filip Panák, Jaroslav Zelený, ukázat by se měl Elias Cobbaut, připraven je také zelenáč Adam Ševínský, jenž už naznačil interesantní možnosti. Na stoperu dokáže zaskočit také Patrik Vydra - a když by bylo nejhůř - rovněž Pavel Kadeřábek.

Priske na výběr má.

Pohled Jiřího Fejgla

Cena jako důkaz: Velcí nenakupují v panice

Vloni za něj nabízeli 450 milionů, letos zaplatí o pětasedmdesát méně. Mezitím si Martin Vitík za Spartu zahrál Ligu mistrů, ale taky zažil tuze složité časy. Rudý tým padl do stínu, hrál příšerně, výsledky tomu odpovídaly. Přesto dvaadvacetiletý obránce odchází do Boloně za cenu, která z něj dělá nejdražšího zadáka v české historii.

Není divu. Kluby z velkých lig nenakupují (s výjimkami, samozřejmě) zkratkovitě, v panice. Hráče mají přečteného, vysledovaného, herně, zdravotně, osobnostně. Proto Vitík prakticky neztratil na ceně.