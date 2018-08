Nezkušený kouč, stárnoucí opory. Co může sesadit Bayern z trůnu?

Co může srazit Bayern Mnichov z bundesligového trůnu? Nezkušený kouč, ale i stárnoucí posily • FOTO: koláž iSport.cz

Bayern Mnichov a ti druzí. Tak mnozí vidí bundesligu v posledních několika letech. I v nadcházející sezoně, která začne v pátek soubojem bavorského velkoklubu s Hoffenheimem, je Bayern neotřesitelným favoritem. Experti tak před startem nového ročníku nezkoušejí hledat, kdo z vyzyvatelů by jej mohl sesadit z trůnu, ale co by se muselo stát uvnitř mnichovského celku, aby na sedmý titul v řadě nedosáhl. Těchto pět možných potíží pro králě bundesligy vybrala televize Deutsche Welle.