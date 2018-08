Pavlenka už je v Německu za hvězdu: Funguje to tady víc profesionálně

Když v závěru poslední sezony předvedl Jiří Pavlenka opakovaně famózní reflex v utkání s Borussií Dortmund, brémský trenér Florian Kohfeldt poznamenal: „Nejsem si jistý, jestli ví, jak je dobrý. Pro mě je jeden z nejlepších gólmanů v bundeslize. Bez debat!“ Německá média ho poté přirovnávala k Petru Čechovi. Ten, kterému tyto poklony právem náleží, však nelétá v euforii a přes léto dřel, aby byl ještě lepší.

Berete druhou sezonu v bundeslize jako odrazový můstek ještě výš?

„Každou sezonu beru vážně. Chci se výkonnostně posouvat. Co bude v budoucnosti, to se teprve uvidí. Teď jsem tady a jsem spokojený. Rád bych s Brémami dosáhl týmového úspěchu a doufám, že se porveme o jiné pozice, než tomu bylo minulý rok. Když je úspěšný tým, jsou i úspěšní hráči.“

Za rok jste si vybudoval v Brémách výbornou pozici. Vedení klubu vám prodloužilo smlouvu, protože si to zasloužíte.

„Potěšilo by to každého hráče. Je to důkaz, že si klub vaší práce váží.“

Jak vám chutnala druhá letní příprava v Německu? Byla ještě tvrdší než ta první?

„Moje první příprava tady byla náročná, jelikož jsem nebyl na takovou intenzitu z Česka zvyklý. Ale teď jsme měli ještě náročnější přípravu než minulé léto.“

V čem?

„Měli jsme mnohem delší tréninky než před rokem. A ještě intenzivnější.“

Jak dlouho trvaly tréninky?

„Většinou se to pohybovalo kolem jedné a půl hodiny. Dvakrát i třikrát denně.“

Takže se už těšíte, až se roztočí ostrý zápasový kolotoč?

„Moc. Vždycky je lepší hrát než jenom trénovat. Věřím, že sezona bude úspěšná.“

Jste nyní klidnější? Přece jen už jste asi v Brémách plně adaptovaný.

„Člověk už zná prostředí, lidi v klubu, ví, co může čekat od spoluhráčů a jak to tu všechno funguje. To je pro každého hráče důležité. Ale zdravá nervozita ve mně zůstává. Musí to tak být, abych se správně nachystal v hlavě a byl koncentrovaný. Nervozita, že bych se něčeho bál, tam ale není.“

Začínáte domácím zápasem s Hannoverem. Vítáte to radši než start na cizím hřišti?

„Obecně radši chytám doma. Máme v zádech fanoušky, kteří nám dělají skvělou atmosféru. A zadruhé: nemusíme někam cestovat. Jen na hotel, ve kterém před utkáním spíme.“

Co vás naučil první rok v bundeslize?

„Ani nevím. (odmlčí se a přemýšlí) Věděl jsem, že bundesliga je jedna z nejnáročnějších soutěží na světě, a věděl jsem, že pokud v ní budu chtít uspět, musím se podle toho chovat.