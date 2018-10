Darida popsal svůj návrat! Vysvětlil, proč ještě odřekl reprezentaci

Jaký byl návrat v tak těžkém zápase na hřišti Dortmundu?

„Prvně chci říct, že jsme si chtěli z Dortmundu odvézt nějaký bodík, což se nám povedlo. Jeden bod je pro nás vzhledem k vývoji hodně důležitý, i kvůli tomu, že jsme v zápase dvakrát prohrávali. Přesto jsme se nevzdali a dvakrát vyrovnali, je to pro nás stoprocentně plusový bod.“

Čekal jste, že po zranění odehrajete celý poločas?

„Počítal jsem, že se na hřiště dostanu třeba na pár minut, ale určitě ne na takový velký časový úsek. Per Skjelbred (záložník Herthy - pozn. red.) měl zdravotní problém a o poločase musel střídat, takže mě trenér nasadil už po přestávce. Jsem rád, že jsem byl na hřišti a mohl si konečně zahrát.“

Neměl jste z takového zápasu po delší pauze obavy?

„Bylo to hodně náročné. Po prvním poločase už byli všichni rozehraní, rozběhaní a já do toho musel naskočit. Po pár minutách jsem si říkal, že bude ještě zajímavé vydržet těch 45 minut, bál jsem se, jestli to zvládnu fyzicky. Ale po pár minutách jsem se rozhýbal a pak už se na hřišti cítil dobře.“

Koleno, se kterým jste měl problémy, drželo?

„Musím to zaklepat. Vůbec jsem o tom nevěděl, ani po zápase nebyla žádná reakce. Jsem plně ready i na pohár do Darmstadtu (úterý večer) a jsem trenérovi plně k dispozici.“

Bylo na hřišti znát, že je Dortmund v současné době opravdu ve formě?

„Určitě. Mají to tam dobře poskládané, Marco Reus skvěle nastartoval sezonu. Mají obrovský tah na bránu, je to hodně dravý tým. Jakmile získají balon, snaží se jít přímočaře na bránu, to se mi hodně líbí.“

Užil jste si atmosféru vyhlášeného kotle v Dortmundu?

„Tam je to vždycky krásné. Fanoušci tam dělají vynikající atmosféru. Také pro hostující tým je to velká opora, atmosféra strhne všechny hráče.“

Jak probíhal váš návrat do plného tréninku?

„Bylo to hodně dlouhé. Můj návrat se blížil s termínem posledního reprezentačního srazu, pár dní předtím jsem začal naplno trénovat s týmem. Řešil jsem otázku, jestli na sraz jet, nebo ne. Trenér v Herthě mi nabídl, že můžu jít hrát za juniorku. Tam jsem odehrál šedesát minut a pak jsem musel upřímně sám k sobě i mužstvu říct, že to nemá cenu.