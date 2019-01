Duda vyhrál sázku, drahých hodinek se vzdal. Peníze raději věnuje dětem | iSport.cz

Slovenský záložník prožívá nejlepší sezonu v kariéře. Během podzimní části bundesligy dokázal vstřelit sedm branek a stal se hlavním tahounem německé Herthy. Skvělá forma jej provází i na začátku druhé poloviny sezony. Duda hned v úvodním jarním kole zařídil vítězství svého týmu.

Mužstvo z německé metropole vedlo v Norimberku už od 15. minuty, když se prosadil útočník Vedad Ibiševič. Domácí sice dvě minuty před koncem prvního dějství zásluhou Hanna Behrense srovnali, po změně stran už ale stříleli pouze hosté. A byl to právě Duda, kdo se postaral o oba rozhodující zásahy.

Odchovanec Košic mohl mít z vítězství dvojnásobnou radost. Nejenže si berlínští díky němu po dlouhých 16 letech odvezli ze stadionu Maxe Marlocka tři body, on sám se navíc díky dvěma trefám stal nejlépe střílejícím středopolařem celé soutěže.

„Podali jsme týmový výkon. Dali jsme první gól, ale poté jsme v první půli ještě inkasovali. V druhém poločase jsme na ně vyběhli a dokázali zvítězit. Mám radost ze svých gólů, těší mě ale hlavně týmový výkon, protože jsme pracovali společně,“ řekl skromně.

Nedělní večer měl pro mladého Slováka ještě jeden velký význam. Zmíněnými gólovými úspěchy dokázal splnit sázku, jíž před časem uzavřel s hvězdným parťákem Salomonem Kalouem. Borec z Pobřeží Slonoviny, jenž se nejvíce proslavil v dresu londýnské Chelsea, Dudovi slíbil, že mu v případě vstřelení osmi branek v této sezoně pořídí značkové hodinky Rolex.

Duda, který má momentálně na kontě rovných devět gólů, se však luxusního módního doplňku vzdal. „Nechci žádné Rolexky. Peníze bychom měli raději věnovat dětem. Celé to vzniklo jako žert, vůbec ty hodinky nechci. Těmi penězi můžeme pomoct jiným lidem,“ citoval 24letého fotbalistu server berliner-kurier.de.

A co na to Kalou? Ten nápad svého spoluhráče kvituje. „Byli jsme dohodnutí na osmi, nikoliv devíti brankách,“ zavtípkoval s tím, že společně najdou lepší využití peněz, za které by musel značkové hodinky pořídit.