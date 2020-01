Snový debut Haalanda: Nedochází mi to. Napodobil Aubameyanga i Fenina | iSport.cz

Erling Haaland přestoupil do Dortmundu • Twitter/BlackYellow

Galakoncert Erlinga Haalanda, debutový hattrick nasázel do sítě Augsburgu • Reuters

Na tenhle debut bude mít jen příjemné vzpomínky. Erling Braut Haaland poprvé nastoupil v bundeslize za Dortmund, kam přestoupil na začátku ledna z FC Red Bull Salcburk. Investice do devatenáctiletého Nora, 20 milionů eur (cca 503 milionů korun), se Borussii vyplatila hned při jeho prvním ligovém startu.

Haaland vyběhl v duelu s Augsburgem na hřiště v 56. minutě, kdy dortmundští fotbalisté prohrávali 1:3. Mladý útočník ale zavelel k obratu. Hned po třech minutách na trávníku si naběhl na přihrávku Jadona Sancha mezi obránce a levačkou poslal míč k vzdálenější tyči. Připsal si tak premiérovou bundesligovou trefu a navázal na svých 28 gólů (16 liga, 8 Liga mistrů, 4 pohár), které během podzimu nastřílel za Salcburk.

Krátce na to vyrovnal Sancho na 3:3. Haalandova chvíle přišla opět v 70. minutě, kdy se s Thorganem Hazardem dostali za obranu, Belgičan obešel vyběhnuvšího Tomáše Koubka a vybídl norského snajpra k snadnému gólu.

Ani to ale nebylo od mladíka se sedmnáctkou na zádech vše. V 79. minutě vyslal pas za obranu Marco Reus a Haaland pelášil sám na Koubka, kterého překonal obstřelem podél pravé nohy.

„Byl to dobrý debut, jsem šťastný. Ještě mi to moc nedochází, proto jsem tak klidný, ale je to opravdu nádherné,“ uvedl v pozápasovém rozhovoru pro německý Sky Sport Haaland.

Třígólovým debutem v bundeslize napodobil například českého útočníka Martina Fenina, který tímto způsobem v únoru 2008 otevřel svůj gólový účet v Eintrachtu Frankfurt v utkání proti Hertě Berlín. Ale i Pierra-Emericka Aubameyanga, který v současné době pálí za Arsenal. V tomto případě jako by se zopakovala historie do poslední kapky. I Gaboňan totiž při ligové premiéře za BVB v srpnu 2013 zaznamenal tři trefy, navíc shodně s číslem 17 na zádech a proti Augsburgu.

„Je neskutečně klidný, velmi ambiciózní a trénuje neuvěřitelně tvrdě. Napodobil Aubameyanga, jestli bude jeho příběh podobně úspěšný? Pod to se podepíšu,“ je si jistý velkou budoucností Haalanda kapitán Dortmundu Marco Reus.

Hattrickem v bundesligové premiéře, který nasázel během 23 minut na hřišti, zopakoval Haaland svůj počin z Ligy mistrů. I ve svém prvním zápase v milionářské soutěži totiž třikrát skóroval, a to při výhře Salcburku 6:2 nad Genkem. V obou případech mu na to navíc stačily vždy tři střely.

Celkově si norský supertalent připsal již šestý hattrick v soutěžním zápase v aktuální sezoně. První zaznamenal v rakouském poháru proti Parndorfu (7:1), následovaly třígólová utkání s Wolfsbergerem (5:2), Hartbergem (7:2), Genkem (6:2) a opět Wolfsbergerem (3:0). Šestý přidal nyní proti Augsburgu.