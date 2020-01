Kdo sesadí Bayern? Bundesligu čeká hra o trůn, nejblíž je Schickovo Lipsko | iSport.cz

V posledních letech působila německá bundesliga skoro až nudně. Rok co rok se z titulu téměř vždy radovali s předstihem hráči dominujícího bavorského gigantu Bayernu Mnichov. Jenže letos je všechno jinak a o titul bojuje hned kvarteto týmů. Pro Bayern mluví obrovské zkušenosti, Dortmund doufá, že mu titul po osmi letech vystřílí norský zázrak Erling Haaland, a Lipsko s Patrikem Schickem by si zase přálo být prvním týmem z bývalé NDR, kterému se podaří vyhrát bundesligu.

Za poslední dekádu se z titulu německých fotbalových šampionů mohly těšit jen dva kluby – Bayern Mnichov, který z posledních deseti ročníků vyhrál hned osm, a Borussia Dortmund, kterou ke dvěma titulům po sobě v sezonách 2010/11 a 2011/12 dotáhl současný manažer Liverpoolu Jürgen Klopp.

Jenže letos je všechno jinak a dvě kola po startu jarní části to stále vypadá, že to až do posledního kola bude boj mezi čtyřlístkem Bayern, Dortmund, Mönchengladbach a Lipsko. Největší pozornost na sebe po začátku jarní části strhává Dortmund zásluhou zimní posily Erlinga Haalanda, kterého si BVB přivedlo za „pouhých“ 20 milionů eur ze Salcburku. Devatenáctiletý Nor potřeboval pouhé dva zápasy na to, aby zlomil první bundesligový rekord.

Nejprve jako střídající hráč zničil hattrickem Augsburg při výhře 5:3, v pátečním zápase pak jako žolík dvěma góly dorazil Köln při výhře 5:1. Na celkových pět tref pak norský talent potřeboval pouhých 56 minut, což je nejméně v historii.

„Jsem spokojený, mohli jsme dát klidně sedm branek, Köln moc šancí neměl. Erlingovy góly byly důležité, především díky jeho čtvrté brance jsme mohli dohrát zápas v poklidu,“ glosoval poslední ligovou výhru kouč Dortmundu Lucien Favre.

Přitom ještě během zimní pauzy se spekulovalo o odvolání švýcarského trenéra, avšak i díky Haalandovi to vypadá, že minimálně do léta Favre u kormidla Dortmundu, který na vedoucí Lipsko na 4. příčce ztrácí čtyři body, zůstane.

Třetí místo pak možná trochu překvapivě drží Mönchengladbach pod vedením trenéra Marca Roseho, který do klubu sídlícím v Severním Porýní-Vestfálsku přišel před sezonou ze Salcburku. Gladbach čeká na ligový primát od sezony 1976/77 a fanoušci doufají, že se pod Rosem vrátí slavná éra klubu ze 70. let, kdy „hříbata“ vyhrála pět ligových titulů a dvakrát pohár UEFA.

Roseho tým se navíc může soustředit výhradně na ligu, jelikož v Evropské lize vypadl už ve skupině. Pod vedením mladého německého kouče se Gladbach prezentuje rychlým přechodem do útoku a agresivním presinkem ve snaze získat ztracený míč, pokud možno ještě na polovině soupeře.

Vzadu se pak může spolehnout na zkušeného Yanna Sommera. Díky Švýcarovi mají ostatně „hříbata“ nejméně inkasovaných branek v lize. Vepředu pak dokáže Rose využívat, mimo jiné, rychlostní předpoklady dua Breel Embolo a Marcus Thuram.

Stříbrnou příčku drží Bayern, který se rozjel po vyhazovu kouče Nika Kovače. A po dvou jarních kolech má skóre 9:0. Bavoři mají na své straně nejen zkušenost, ale především také Roberta Lewandowského, který hraje v životní formě a v 19 ligových utkáních nasázel 21 branek.

„Způsob, jakým jsme hráli, musí zákonitě posílit naši sebedůvěru. Kvalita kádru je vynikající, a pokud dokážeme v případě potřeby zvýšit obrátky jako teď, budu velmi spokojený,“ komentoval demolici Schalke 5:0 dočasný kouč Bayernu Hansi Flick.

Ligovým lídrem je i přes překvapivou prohru 0:2 na hřišti Frankurtu Lipsko, které v kádru s Patrikem Schickem bojuje o to, aby se stalo prvním týmem z bývalé NDR, který pozvedne nad hlavu trofej pro vítěze bundesligy. Stalo by se tak k nelibosti zbytku německé fanouškovské obce, která klub nenávidí kvůli jeho propojení s koncernem Red Bull.

I když Lipsko padlo po devíti ligových zápasech bez prohry v řadě, v jeho neprospěch hrají především zkušenosti v podobných situacích. Nejenže o titul ještě nikdy ve své kariéře nehrál talentovaný kouč Julian Nagelsmann, Lipsko má také s věkovým průměrem 24,3 roku nejmladší kádr v bundeslize.

Lze tak očekávat, že pokud to nevyjde letos, směrem do budoucna má zaděláno na úspěch jak na domácí scéně, tak v Lize mistrů, kde jeho hráče letos v osmifinále čeká loňský finalista Tottenham.