Morávek před startem bundesligy: Radí nám, ať omezíme plivání i oslavy | iSport.cz

Už v sobotu v 15.30 se znovu rozběhne bundesliga. Jedním z prvních zápasů bude i souboj Augsburgu s Wolfsburgem. „Myslím, že se dá bodovat,“ věří český záložník Jan Morávek z domácího týmu. V rozhovoru pro deník Sport vypráví o tom, jak zvláštní budou utkání bez diváků, povinné karanténě, zápasovém režimu, apelu na dodržování pravidel, testování na koronavir či připravenosti Augsburgu.

Jak jste natěšení na restart bundesligy?

„Myslím, že všichni to vidíme stejně. Už to bylo dlouhé, chvílemi frustrující, když jsme měli jen tréninky a relativně často jsme dostávali o víkendu volno. To bylo opravdu netypické. Už se hrozně těšíme, že soutěž vypukne, i když se všemi okolnostmi a nařízeními bude nezvyklá. Nikdo z nás takovou situaci nezažil, moc nevíme, do čeho jdeme. A bez diváků to bude extrémně zvláštní. My jsme si teď zkusili jako většina týmů zahrát mezi sebou na prázdném stadionu, je to až nefotbalové. Ale pravidla platí pro všechny stejná. Jsme hlavně rádi, že fotbal dostal zelenou, že budeme moct hrát a že se sezona snad relativně rychle dokončí, když to půjde.“

Jaké dojmy jste měl z tréninkového zápasu na velkém stadionu bez diváků?

„Bylo to zvláštní. Člověk slyší každý výkřik, každý pokyn od trenéra, což při normálním bundesligovém zápase není možné. Když se totiž během něj trenéři snaží a křičí, jak chtějí, stejně se jejich slova k hráčům většinou nedostanou. Snad jen v případě, že jsou v jejich blízkosti u lajny. Fanoušci jsou obrovský faktor, dokážou utkání hodně ovlivnit. Bude zajímavé sledovat, jak budou probíhat zápasy v Dortmundu nebo Mnichově, kam se jich vejde osmdesát tisíc a teď tam bude dohromady asi dvě stě lidí. Ale myslím, že celkově jsou lidé šťastní, že se budou moct koukat alespoň v televizi a že se pobaví. Všem se po fotbale stýskalo.“

Můžete popsat, jaká opatření teď musíte dodržovat?

„Nejvíc vnímám tento týden, kdy jsou všechny bundesligové týmy zavřené v karanténě v hotelích. Můžeme pendlovat jen mezi ním a tréninkovým hřištěm. Takhle ten týden probíhá pořád dokola, skoro až do zblbnutí. Ale takhle to bylo Německému fotbalovému svazu nařízené, takhle to musí být. Samozřejmě platí i všechna omezení na hotelu, nesmíme přicházet do kontaktu absolutně s okolním prostředím ani s jinými lidmi na hotelu. I jídla si bereme sami.“

Jak psychicky těžké je karanténu zvládnout?

„Budu upřímný, extra příjemné to není. Ale všichni to děláme s jediným cílem, chceme zase hrát fotbal. Kvůli tomu člověk leccos podstoupí rád. Už se blíží konec, zápas proti Wolfsburgu máme v sobotu. Pak budeme rozpuštěni domů a budeme se připravovat na další zápas na Schalke.“

Víte, jaká pravidla budou platit pro samotná utkání?

„Přesun na zápas by měl proběhnout ve více minibusech, abychom dodržovali rozestupy. Náhradníci by pak během něj neměli sedět na střídačce, ale v první řadě za ní, kde normálně sedí fanoušci. Bude to proto, aby na lavičce bylo místo pro realizační tým, aby všichni mohli dodržovat rozestupy. Všichni budou mít roušky. Na rozcvičku budou týmy chodit odděleně, aby se hráči vůbec nepotkali. Před zápasem neproběhne žádné zdravení. Hráč, který bude střídat, by se vůbec neměl dostat do kontaktu s tím, který jde na hřiště. Mělo by se omezit plivání na hřiště, máme si na to dávat pozor a omezit to, jak to jen půjde. Při oslavách gólů si nemáme plácat, maximálně nám doporučovali, abychom se dotkli lokty nebo nohama. Některé věci jsou lehce bizarní, ale všichni to respektují. Všichni se budou snažit udělat maximum, aby vše probíhalo tak, jak má, a aby se mohlo dál hrát.“

Zdůrazňuje vám klub a vedení ligy, abyste byli disciplinovaní a neudělali podobnou věc jako Salomon Kalou z Herthy, který ve videu znevažoval nařízená hygienická opatření?

„Jednoznačně. Apelují na nás, že jsme extrémně na očích. Je to pravda. Všichni chceme být příkladem a ukázat lidem, jak by se k situaci mělo přistupovat. Máme respekt a všichni v Augsburgu budeme nařízení dodržovat. Chceme přispět k tomu, aby se bundesliga dohrála a abychom tu byli na konci června spokojení a slavili záchranu. To, co udělal Kalou, bylo hodně zvláštní a mohlo to ohrozit celý chod bundesligy, což se naštěstí nestalo. Myslím, že provedl velkou hloupost, za kterou se následně hned omluvil. Celkově člověk nechápe, proč něco takového udělal.“

Další důležitou událostí, která se hodně probírá, je fakt, že tým druholigových Drážďan musel kompletně do karantény a zmešká obnovený start druhé bundesligy. Vystrašilo vás to?

„Neznám úplně detaily. V Kölnu měli tři případy nákazy, tam byli v karanténě jen ti dotyční, ale ostatní mohli trénovat. Drážďany musely do karantény kompletně, pravděpodobně tak rozhodlo město. Člověk do toho úplně nevidí, nevím, proč tak bylo rozhodnuto. Ale všichni vidíme, že se situace může změnit ze dne na den a že když budeme nedisciplinovaní, můžeme nedej bože virus chytit. Z toho pak může být velký průšvih. Bohužel v Drážďanech se stalo to, co se stalo. Myslím, že všichni věří, že se to nějakým způsobem podaří vyřešit, aby se druhá liga regulérně dohrála. Samozřejmě se jedná o velikou komplikaci. Sám jsem zvědavý, jak se vše bude dál řešit.“

Jste pravidelně testováni. Máte obavy, že u vás může být koronavirus odhalen, i když dodržujete všechna pravidla?

„Testy podstupujeme dvakrát týdně. Poprvé to bylo nepříjemné, ale v momentě, kdy výsledky dopadly dobře, člověk získal jistotu. Třeba já osobně se teď s mnoha lidmi do kontaktu nedostanu, takže pravděpodobnost, že bych virus chytil, je v mém případě minimální. Při dalších testech už to riziko člověk ani nevnímá. V týdnu nám všem brali krev a opět jsme dostali dobré zprávy, že jsme všichni v pořádku. Ještě den před utkáním nás čeká test, aby do zápasu mohli jít jen hráči, kteří jsou opravdu v pohodě.“

Zdraví a vůbec role hráčů se v Německu také řešily. Zkušený obránce Neven Subotič z Unionu Berlín si stěžoval, že s hráči nikdo nic neřešil a že byli postaveni před hotovou věc. Bavili jste se v Augsburgu, jestli byste chtěli, nebo nechtěli hrát?

„Musím říct, že nás v klubu o celé situaci pravidelně informovali. Říkali nám, co se dělo na schůzkách mezi kluby. A trenér nám několikrát nabídl, že jestli se nějakým způsobem cítíme ohrožení a nemáme z toho dobrý pocit, nemá problém, kdybychom zůstali doma. Na druhou stranu si nedokážu představit, že by někdo z hráčů zvedl ruku a řekl, že z toho dobrý pocit nemá a bude dva měsíce doma. Takže sice nám to nabídli, ale bylo de facto jasné, že všichni se k tomu postaví tak, jak se postavili, čili že budou dál trénovat a že se bude normálně hrát.“

Obavy tedy nemáte?

„Když jsme začali trénovat a byli jsme v kontaktu, než proběhlo první testování, nemusel z toho člověk mít dobrý pocit. Ale po testech, kdy výsledky dopadly dobře, si myslím, že teď riziko nakažení je opravdu hodně malinkaté. Bude záležet i na nás, jak zachováme v době, kterou budeme trávit mezi zápasy a tréninky. Myslím, že když k tomu člověk přistoupí disciplinovaně, bude se pohybovat v hodně úzkém okruhu lidí a bude hlavně doma, riziko je minimální.“

Bundesliga je první významná soutěž, která se rozběhne, a je pro celý fotbalový svět nadějí. Jak vnímáte, že úplně všichni fanoušci z celého světa na vás teď budou koukat?

„Je super, že bundesliga je první soutěží, která se rozjede. Věřme, že bude pokračovat tendence, která v Evropě je, tedy že se vše postupně vrací do normálu a že přibudou i další ligy, kde se začne hrát. Uvidíme, jak to tu bude probíhat, ale věřím, že bundesliga by mohla být příkladem pro ostatní soutěže. A pocit, že je člověk celosvětově sledovaný? Myslím, že to není zas až tak něco nového. Bundesliga patří k top pěti ligám světa a je sledovaná i tak. Ale je pravda, že teď to bude ještě extrémnější.“

V Německu byl obecně cítit tlak, aby se znovu hrálo. Cítil jste, že je dohrání bundesligy velké téma i pro politiky? Kladně se k jejímu restartu vyjadřovali, i pro ně to byl krůček k normálu.

„Jednoznačně. Politici situaci hodně probírali, bylo časté téma, jestli je reálné a dává smysl zase hrát. Sledoval jsem to. A platí, co jste říkal. Když se situace trošku uklidnila, většina politiků se k tomu stavěla kladně, brali to pozitivně a byli nakloněni, aby se za dodržování podmínek začalo hrát. Dodá to lidem radost, jde o krůček k návratu do normálního života.“

Jak budou zápasy podle vás vypadat? A myslíte, že papírově silnější týmy budou mít výhodu, když slabším doma nepomůžou fanoušci?

„Sám jsem napjatý. Je to strašně těžké odhadovat. Nikdo takovouhle situaci nezažil. Bude zajímavé sledovat, jak důležitým faktorem bude třeba šířka kádru. Ta se bude hodit, protože v kalendáři jsou například dva anglické týdny. Je pravda, že některé kluby jsou extrémně fixované na fanoušky. Jmenoval bych třeba Union Berlín, který z domácího prostředí hodně těží. Netroufám si tipovat, jak se to bude vyvíjet. Spíš se soustředím na nás. Věřím, že domácí zápasy, i když nebudeme mít fandy v zádech, zvládneme. Máme doma hratelné soupeře jako Paderborn nebo Köln, myslím, že i v prvním zápase s Wolfsburgem se dá bodovat. Věřím, že tahle utkání zvládneme a s náskokem, který máme, se v klidu zachráníme.“

Jakou nyní cítíte formu? V Augsburgu jste začali trénovat jako první ze všech. Myslíte, že můžete mít oproti ostatním soupeřům v tomto směru výhodu?

„Věřím, že svým způsobem by to výhoda být mohla. Už jsme asi sedm týdnů na hřišti, což určitě ne všechny mančafty v bundeslize mohou říct. Myslím, že třeba Brémám přípravu hodně komplikoval postoj města, trvalo dlouho, než jim bylo povoleno, aby mohly zase normálně trénovat na hřišti. I proto hrají až v pondělí, aby měly aspoň o nějaký den navíc. Jako menší výhodu to tedy vnímám, je jen na nás, abychom to potvrdili. S balonem jsme už nějaký týden na hřišti, ještě před krizí přišel nový trenér (Heiko Herrlich). Věřím, že i to nám pomůže k tomu, abychom se prezentovali lepším fotbalem než začátkem kalendářního roku.“

Vím, že je to těžké posoudit, ale umíte podle pocitu z tréninků říct, jestli jste na stejném nebo dokonce i lepším výkonnostním levelu než před pauzou?

„To je strašně složité, to se ukáže až v sobotu. Celkově jsem zvědavý na úroveň zápasů, protože je poměrně dost faktorů, které budou nové, jiné, zvláštní. Jak už jsem říkal, třeba fanoušci jsou velmi důležití a dokážou utkání ovlivnit. Myslím, že pro nás pro všechny to bude zajímavá zkušenost.“

Ať Češi dostanou šanci

Jaký dojem na vás dělá nový trenér Heiko Herrlich?

„Velice dobrý. Myslím, že nám všem nalil do žil pozitivní energii. Sám fotbal hrál na vrcholové úrovni, to je vidět na něm i jeho trénincích. Má trochu odlišný přístup než předchozí trenér Schmidt. Myslím, že jsme takovou změnu potřebovali. Zápasy na začátku roku nebyly dobré, jen doufám, že se jeho přínos ve zbylých devíti utkáních projeví. Snad kouče podpoříme tím, že budeme hrát dobře a že přetavíme to, co se nám snaží na tréninku předat.“

Jak silnou pozici pod ním cítíte?

„Zajímavá otázka, na kterou nejsem schopný odpovědět (úsměv). Cítím se dobře, tréninky jsem absolvoval de facto všechny. Ale i z nich je těžké něco vyčíst. Doufám za sebe i za další české kluky (brankář Tomáš Koubek a obránce Marek Suchý), že dostaneme šanci a že se v nejlepším případě sejdeme na hřišti už v sobotu. Uvidíme.“

Cílem klubu pro zbytek sezony je záchrana?

„Cílem je získat z těch devíti zápasů co nejvíc bodů a v klidu se zachránit. Myslím, že klidná záchrana třeba tři kola před koncem by byla super.“

Je podle vás největším favoritem na titul Bayern Mnichov, který momentálně bundesligu vede o čtyři body před Dortmundem a o pět před Lipskem?

„Asi ano. Klasicky, bohužel… Osobně bych si přál, aby se situace změnila, protože je to pořád stejné. V mých očích by se hodila nějaká změna, ale Bayern je extrémně silný. Myslím, že Lipsko i Dortmund mají síly, aby je prohnaly. O Lipsku jsem říkal celý rok, že bych se nedivil, kdyby titul uhráli. Ale teď to vypadá, že Bayern pod trenérem Flickem šlape a bude těžké ho o titul připravit.“