Schick nehrál, konkurenti pálí. Werner dal hattrick a vylepšil si rekord | iSport.cz

Wow, to byla show. Hattrick Timo Wernera, pohledné akce a naprosto jednoznačné vítězství. Lipsko porazilo Mainz na jeho hřišti 5:0 a vrátilo se na třetí místo bundesligové tabulky. Rozjetý střelec Werner už v téhle sezoně dal čtyřiadvacet gólů, čímž si překonal osobní maximum. A Patrik Schick? Český reprezentant byl připravený na lavičce náhradníků, do hry se tentokrát ovšem ani na minutu nedostal.

Mainz na mužstvo kouče Jürgena Nagelsmanna v poslední době opravdu neumí. Naopak, vzájemná střetnutí se mění v noční můru. Když se oba týmy potkaly před půlrokem v Red Bull Areně, Lipsko nebohého soupeře zničilo dokonce osmi góly. Včera tak kruté nebylo, domácí přesto odešli s další vysokou porážkou.

Vše začalo už v jedenácté minutě, kdy se na pravé straně uvolnil Konrad Laimer, přihrál do vápna Wernerovi a ten zblízka prostřelil brankáře Floriana Müllera. Chvílí nato se prosadil i druhý útočník hostů. Přesná hlavička Yussufa Poulsena naznačila, že Patrik Schick, kterého během koronavirové pauzy přibrzdilo zranění, to s návratem do základní sestavy může mít hodně obtížné. Jeho parťáci (a konkurenti) mají formu.

Ještě před přestávkou pak zmatků v obraně domácích využil Marcel Sabitzer a zvýšil na 3:0. Mainz se během úvodní pětačtyřicetiminutovky nedostal k jedinému střeleckému pokusu, na hřišti jako by bylo jen jedno mužstvo. „Vstoupili jsme se do zápasu celkem dobře a pak předvedli dominantní výkon. Nejde jen o výsledek, ale i o způsob, jakým jsme hráli. Moc jsem si to užil,“ pochvaloval si kouč Lipska Nagelsmann.

Hned ve 48. minutě jeho svěřenci opět dokonale rozebrali obranu soupeře a zcela volný Werner neměl z malého vápna problém uklidit balon do brány. A nebyl by to čtyřiadvacetiletý německý forvard, o jehož služby se dlouhodobě zajímá třeba Liverpool, aby hned nezačal myslet na hattrick. Proti Mainzu ho zvládl i na podzim a teď se dočkal čtvrthodiny před koncem.

Poulsen ještě na vlastní polovině pohotovým dlouhým pasem rozehrál standardku, Werner utekl stoperům a jednoduše obhodil gólmana. Šlo o gól číslo 24, v bundesligové tabulce střelců je před ním jen o tři zásahy lepší Robert Lewandowski. Zároveň se Werner stal prvním hráčem od ročníku 1998/99, který v sezoně nasázel jednomu soupeři dva hattricky. Tehdy to proti Mönchengladbachu dokázal Ulf Kirsten z Leverkusenu.

Patrik Schick sledoval celý zápas jen mezi náhradníky, do hry se z lavičky postupně dostalo pět jiných borců Lipska. Před týdnem proti Freiburgu (1:1) český útočník odehrál deset minut. Radost mu při slabším vytížení může dělat aspoň týmový úspěch, „rudí býci“ se díky vítězství vrátili na třetí místo tabulky. Naopak Mainz musí na patnácté příčce koukat hlavně pod sebe.

Augsburg bez Čechů uspěl

Augsburg zvítězil nad Schalke 04 na jeho hřišti 3:0. Díky první výhře po šesti kolech se posunul na dvanácté místo. Z trojice českých hráčů vítězného celku zasáhl do hry jen záložník Jan Morávek od 70. minuty. Brankář Tomáš Koubek a obránce Marek Suchý zůstali mezi náhradníky.

Augsburg šel do vedení v šesté minutě, kdy Eduard Löwen krásně zakroutil přímý kop do horního růžku branky. „Na tréninku věnuju přímým kopům hodně času. Mám radost, že to tam spadlo, dobře jsem trefil balon. Nejdůležitější je ale výhra,“ řekl pro oficiální web soutěže Löwen.

V 76. minutě přidal pojistku další záložník Noah-Joel Sarenren-Bazee, který se v šestnáctce trefil do pravé „šibenice“. Konečný výsledek stanovil v první minutě nastavení venezuelský útočník Sergio Córdova, který využil chyby Leventa Mercana.

Schalke nevyhrálo už devět ligových zápasů a po koronavirové pauze má ze dvou duelů skóre 0:7, protože minulý víkend podlehlo ve vestfálském derby 0:4 Dortmundu. „Podle mě jsme hráli mnohem lépe než před týdnem, ale pořád to nestačilo. Nemá cenu se v tom babrat, ve středu nás čeká další utkání (v Düsseldorfu),“ prohlásil anglický bek Schalke Jonjoe Kenny.

Kolín nad Rýnem sice nenavázal na předchozí tři ligové výhry, ze zdánlivě ztraceného domácího zápasu s Düsseldorfem však dokázal vytěžit alespoň bod za remízu 2:2. Hosté vedli po trefě Kenana Karamana. Vyrovnat mohl v 58. minutě domácí útočník Mark Uth, jenže gólman Florian Kastenmeier jeho pokutový kop zastavil. O tři minuty později zvýšil Erik Thommy. Domácí se ale nevzdali a Anthony Modeste a Jhon Córdoba v závěru utkání vybojovali remízu. Düsseldorfu stále patří šestnáctá příčka znamenající baráž o udržení v nejvyšší soutěži.

V základní sestavě Kolína nad Rýnem nastoupil dvacetiletý zadák Ismail Jakobs, který se uzdravil z nemoci covid-19. „Je prima vidět zpátky na hřišti vyléčeného hráče,“ řekl před utkáním trenér Kolína Markus Gisdol televizní stanici Sky.

Německá fotbalová liga - 27. kolo:

Schalke - Augsburg 0:3

Branky: 6. Löwen, 76. Sarenren-Bazee, 90.+1 Córdova

Mohuč - Lipsko 0:5

Branky: 11., 48. a 75. Werner, 23. Poulsen, 36. Sabitzer,

Kolín nad Rýnem - Düsseldorf 2:2

Branky: 88. Modeste, 90.+1 Córdoba - 41. Karaman, 61. Thommy