Schalke na odpis: obří dluhy a další lekce. Slavné posily nepomohly

Schalke je zase blíž sestupu. Ve včerejší konfrontaci s německým hegemonem Bayernem Mnichov sice nezažilo kolosální ostudu jako při vstupu do aktuální sezony (0:8), ale prohra 0:4 je taky dost vysoká a celek z Gelsenkirchenu před náročným zbytkem sezony nijak zvlášť nepovzbudí. Schalke zůstává zaklíněno na posledním místě tabulky, naopak Bayern po škobrtnutí Lipska zvýšil náskok v čele na sedm bodů.

V neděli mohlo Schalke jen získat, nečekalo se, že by mělo Bayern obrat o body. Jenže nemá nic, prohrálo 0:4 a jen prohloubilo svou depresi. Byl to výmluvný pohled, když televizní kamery po poslední brance Mnichovanů na prázdném stadionu zabraly maskota domácích, jak zoufale drží hlavu v dlaních.

Schalke bývalo pýchou hornického regionu, teď mu však prakticky žádnou radost nepřináší. Je v dezolátním stavu, celé město drsnou krizi milovaného týmu těžce nese. Bývalí vynikající hráči jako například Ebbe Sand nebo Tomasz Hajto v médiích líčí, jak jim krvácí srdce, když vidí, do jakého stavu se klub dostal. Záchrana se každým týdnem vzdaluje.

Mužstvo, které koučuje už čtvrtý trenér v průběhu této sezony, počítá po osmnácti kolech jen jednu výhru a celkově sedm bodů. Na barážovou příčku ztrácí osm bodů, na přímou záchranu rovných deset. „Naděje žije do chvíle, kdy to už matematicky nebude možné,“ nevzdal se současný velitel lavičky Schalke Christian Gross.

Experti hovoří skeptičtěji. „Co dává Schalke důvod k optimismu? To, že v zimě přišli Kolašinac a Huntelaar? Záchrana by byla zázrakem,“ usoudil bývalý bundesligový trenér Christoph Daum s odkazem na dvojici borců, kteří v klubu v minulosti váleli, mají k němu silný vztah a nyní přišli pomoct. Oba jsou ale aktuálně mezi zraněnými.

Slavná značka z Gelsenkirchenu bojuje sama se sebou, dojíždí na to, že se v časech hojnosti, kdy se před dvěma lety ještě probila do osmifinále Ligy mistrů, snažila udržet krok s absolutní elitou. Nyní klub tíží bobtnající dluh (okolo 240 milionů eur), i přes snižování platů v těžké koronavirové době je roční provoz prvního týmu poměrně dost nákladný (podle německých médií jde o 70 milionů eur), vztahy uvnitř nevypadají pevně, hráčům se vyčítá malé zaujetí.

Bayern si tak dojel do Porúří pro povinné body. Thomas Müller dal dvě branky, Robert Lewandowski přidal jeden zásah a vytvořil nový rekord, jako první bundesligový hráč skóroval v osmém venkovním utkání za sebou. Ovšem nejzářivějším mužem na hřišti byl Joshua Kimmich, pohyblivý záložník bavorského kolosu připravil parťákům nádhernými pasy tři góly. Skóre uzavřel tvrdou ranou David Alaba.

Schalke působilo jen jako sparingpartner, v situaci, v níž se nachází, to ale nebylo nic překvapivého. „Některé věci jsme udělali velmi dobře, některé samozřejmě velmi špatně. Při gólech jsme to soupeři hodně usnadnili. Ovšem myslím si, že i přes porážku ukázal tento zápas určitý pokrok. Byli jsme dobří, ale ne dost,“ prohodil po lekci od mistra trenér Gross. Příští týden se jím vedená družina vypraví do Brém. Body už nutně potřebuje sbírat.