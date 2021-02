Gebre Selassie o létech v Brémách: Bránění hvězd i historka s De Bruynem

V létě 2012 ho překvapily na kempu Brém výběhy ještě před snídaní. Rychle si však zvykl na všechno. Kdyby ne, nevydržel by mezi vyvolenými profesionály v top evropské soutěži tak dlouho a nezískal by tolik respektu. „Co je na džobu profíka v bundeslize nejtvrdší? Zvládnout neustálý tlak na výsledky. Fyzická a mentální náročnost je v bundeslize pořád stejně vysoká,“ zdůrazňuje Theodor Gebre Selassie.

Nemusíte nyní naběhat za utkání víc kilometrů, než když jste v bundeslize začínal?

„Je to podobné. Na mé pozici se to točí kolem 11 kilometrů a něco za zápas. Když hrajeme třikrát týdně a naběhám třikrát přes 11 kilometrů, už to cítím. Ale s přibývajícími zkušenostmi jsem se naučil, kdy se vyplatí investovat do náběhu a kdy je to v uvozovkách zbytečné, protože tím jen ztratíte energii.“

Zrychlilo se dění na trávníku? Je to teď ještě větší fičák?

„Bundesliga byla po celou dobu, co v ní působím, hodně o fotbalu nahoru dolů. Ale bez diváků je to jiné. Pokud jsou fanoušci na tribunách, chtějí, aby se něco dělo a nutí vás do akce. V těchhle časech se to trošku vytratilo. Úspěšnější jsou týmy, které vycházejí z kompaktní obrany. Příkladem je Union Berlín. Prohráli jsme s ním proto, že jsme se snažili o kombinační fotbal. Oni jen kompaktně bránili a dvakrát nás potrestali do otevřené obrany. Nejsme jediní, kdo si na nich vylámal zuby.“

THEODOR GEBRE SELASSIE Pozice: Obránce Věk: 34 (24. prosince 1986 v Třebíči) Kariéra: Jihlava (2005-07), Slavia (2007-08), Liberec (2008-12), Brémy (2012-?) Reprezentační bilance: 54 zápasů/3 góly Bundesligová bilance: 258/21 Největší úspěchy: účast na EURO 2012 a 2016, 9 sezon v bundeslize, 3x mistr ČR (2007 a 2009 se Slavií, 2012 s Libercem).

V televizi to vypadá, že jste s ohledem na věk stále extrémně rychlý.

„Extrémně rychlý ne (směje se). V minulé sezoně jsem dostal v utkání s Bayernem Mnichov opravdu nádherný balon krásně do prostoru a do běhu, ale proti Alphonsu Daviesovi jsem neměl nárok. Šlo o nadějnou situaci, jenže nebylo nic. Jen jsme se na sebe se spoluhráči koukli a říkali jsme si: No, prostě je strašně rychlej. Když potom oznámili Daviesův nový rychlostní bundesligový rekord 36,51 kilometru za hodinu, všichni jsme věděli, že to muselo být v tomhle momentě. A taky, že bylo.“

Jak se brání kosmická raketa?

„U soupeře musíte vždycky akceptovat silnější stránky a naopak snažit se využít těch slabších. Nehrát mu do karet. Takže u Daviese se asi nebudu pokoušet o to, že si hodím kolem něj balon a budu se ho snažit doběhnout. To je předem prohrané. Musíte hrát tak, abyste se s ním často nedostávali do sprintových duelů. Aby neměl tolik prostoru za vašimi zády. Nemůžete spoléhat na to, že na něj vyrazíte a pak ho ještě budete moct dohnat.“

Do Brém určitě také vtrhla datová analytika? Co všechno se u vás měří?

„Úplně všechno. V minulé sezoně jsme to ještě v kabině ustáli, ale od tohoto ročníku hrajeme ve vestách s čipy. Každý trénink i zápas jsme pod dozorem přesných dat. Trenéři si můžou všechno porovnávat live. Máme dva kondiční trenéry, jeden je s námi na utkání, druhý sedí doma u televize, vedle má počítač, na kterém mu živě skáčou data. Ví okamžitě, kdo a jak intenzivně běhá.“

Dostali jste speciální školení, abyste se ve smršti čísel neztratili?

„Nedostali. Ale my už jsme zběhlí. S daty pracujeme delší dobu. Souvisí s tím i dotazník, jak se právě cítíme, který opakovaně vyplňujeme. Na jeho základě a z dat trenéři každému hráči určují individuální zátěž. Aby odpovídala aktuálnímu rozpoložení organismu. Třeba se trenér podle dotazníku dozví, že hráč v noci dobře nespal, a tak neabsolvuje celou tréninkovou jednotku.“

Máte na to speciální aplikaci?

„Ano. Máme na ní různé otázky, u kterých jsou barevně odlišené grafy. Odpovídáme na to, jak se cítíme fyzicky, psychicky, jak jsme spali, jestli jsme jedli extrémně zdravé jídlo nebo něco z fast foodu. Podle toho nastavíme u grafů barvy. Kompletně zelená znamená, že je všechno O. K., lehce zelená signalizuje třeba probdělou noc s dětmi. Pak se na to bere ohled.“

Ráno tedy musíte vyplnit požadované informace.

„Člověk si na to zvykne. Není to otázka minut, doopravdy to zabere ani ne 30 vteřin. Rozhodně je to rychlejší než v minulé sezoně. To jsme se měřili pomocí čipu na prstu, a když senzor nefungoval, muselo se to opakovat. Navrch tam byla minuta klidového dýchání, z čehož vyšla nějaká hodnota. Teď mi to přijde lepší.“

Kouč Julian Nagelsmann používal už v Hoffenheimu při nácviku taktiky velkoplošnou televizní obrazovku přímo u hřiště a v Lipsku v tom pokračuje. Máte tuhle vymoženost i v Brémách?

„Tohle používáme jenom, když jsme na přípravném kempu. Jinak samozřejmě každý trénink natáčejí naši videotechnici. Upřímně, ani nevím, jestli máme tři nebo čtyři. Když nám trenér chce během tréninku něco ukázat, používá magnetickou tabuli, ale na zápasy naši videotechnici nosí obrovský kufr s přenosnou televizí. V poločase na ní vždycky sledujeme rychlou analýzu toho, co se povedlo, nepovedlo a kde by mohl být soupeř zranitelný.“

Dobrá pomůcka?

„Je to super. Na obrázcích hned vidíte, co a jak jste měl dělat líp. A pak se to i líp koriguje. Pokud máte před očima, odkud nám hrozilo nebezpečí, v jakých prostorech byla naopak naše šance, víc si to uvědomíte.“

V Německu jste zažil spoustu velkých trenérů. Jakou zkušenost jste udělal s Pepem Guardiolou?

„No, zkušenost takovou… (pousměje se), že jsme hráli proti Bayernu bez balonu. Ani když jsme hráli s českou reprezentací proti Španělsku, tak to takhle drsné nebylo. Na hřišti to byla bezmoc. Nezapomeňte, že jejich top hráči byli v tu chvíli na vrcholu sil, ať už mluvím o Robbenovi nebo Ribérym. Byli jsme klidně i pár minut bez balonu, najednou rychlé přenesení hry a bum – hned tempo a situace jeden na jednoho, s Robbenem a Ribérym v hlavní roli.“

Kdo z nich na vás víc vycházel?

„Franck Ribéry. Bránil se podobně jako Davies. Když máte šanci být u něj v okamžiku, kdy dostává balon, musíte ji využít. A když to nestihnete, musíte ho holt ustát nohama. A počkat na to, co udělá. Jakmile mu chcete vzít míč, ale netrefíte správný okamžik, tak je pryč (směje se).